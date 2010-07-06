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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

نکونام در گفتگو با مهر:

تحلیلی از آراء سفید در انتخابم ندارم

تحلیلی از آراء سفید در انتخابم ندارم

رئیس جدید کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از 49 رای ممتنع نمایندگان در رای گیری برای انتخاب به عنوان رئیس کمیسیون چیست گفت: هیچ تحلیلی از این آرای نمایندگان ندارم.

محمد ابراهیم نکونام در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان این مطلب گفت: نمایندگان در آراء خود آزاد هستند و کسی نمی تواند آنها را بازخواست کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این تصمیم نمایندگان برای رای سفید فراکسیونی بوده است یا خیر گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و همانطور که تاکید کردم هیچ تحلیل خاصی هم نسبت به عملکرد نمایندگان ندارم.

 در جلسه علنی امروز مجلس در رای گیری برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90  که با حضور 187 نماینده برگزار شد نکونام  با 138 رای مثبت، 49 رای ممتنع و بدون رای منفی به ریاست کمیسیون اصل 90 انتخاب شد.

 تعداد غیر معمول آرای ممتنع پیش از این نیز در رای گیری برای انتخاب لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نیز دیده شده بود که اعضای هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان با توجه به لزوم پایبندی اعضای فراکسیون به تصمیمات فراکسیونی از بررسی این موضوع در هیئت داوری خبر دادند.  

کد مطلب 1113165

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