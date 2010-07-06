175 بیمار روانی مزمن در ایلام شناسایی شد

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از این تعداد 99نفر در منزل و مابقی در مرکز نگهداری بیماران روانی "کوثر" این سازمان نگهداری می شوند.

وی ادامه داد: بیمارانی که در قالب طرح "ساماندهی در منزل" نزد خانوده هایشان نگهداری می شوند از حمایت مالی این سازمان ماهانه به ازای هر نفر 500هزار ریال برخوردارند.

وی اضافه کرد: در مرکز شبانه روزی نگهداری بیماران روانی این سازمان نیز مراقبتهای ویژه از این افراد شده و تحت برنامه های مختلف درمانی قرار دارند.

به گفته رستمی، این سازمان نیز از طریق پرداخت یارانه بابت هر نفر یک میلیون و 200هزار ریال از این بیماران حمایت می کند.

وی مجموع یارانه پرداختی به این مرکز در سال جاری را 91میلیون و 200هزار ریال عنوان کرد.

وی از افزایش یارانه مراکز در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مسئولان پیش بینی می شود یارانه پرداختی به این مراکز در سال جاری 20درصد افزایش یابد.

بیش از 20هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.