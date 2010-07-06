ژاپن پرچمدار خلع سلاح در جهان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ثمره‌هاشمی دستیار ارشد رئیس‌جمهور در دیدار اکینو شیروتا، سفیر ژاپن در تهران با بیان اینکه ایران و ژاپن طرفدار برقراری صلح و عدالت در مناسبات جهانی هستند اظهار داشت: ژاپن با توجه به ظرفیتهای خود می‌تواند حضوری قوی و مؤثر در مناسبات جهانی مبتنی بر صلح و عدالت داشته ‌باشد.



وی همکاری‌های دو کشور در زمینه خلع سلاح هسته‌ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: ژاپن قربانی بمب هسته‌ای است و شایستگی دارد که پرچمدار خلع سلاح در جهان باشد.



دستیار ارشد رئیس‌جمهور گفت: ایران و ژاپن با کمک یکدیگر می‌توانند در مسیر خلع سلاح هسته‌ای و جهانی عاری از بمب همکاریهای گسترده و مؤثری با یکدیگر داشته باشند و بی‌تردید کشورهای زیادی نیز مایل به همکاری و مشارکت در این زمینه هستند.



ثمره‌هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه زمینه‌های فراوانی برای افزایش همکاری دو کشور وجود دارد اظهار داشت: تهران و توکیو می‌توانند همکاریهای خود را در عرصه‌های مختلف صنعتی و علمی هرچه بیشتر افزایش دهند و در این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.



وی همچنین با اشاره به مخالفتهای جهانی به‌ خاطر وجود زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مخالفت مردم ژاپن با استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور نشان‌دهنده افول امپراتوری آمریکا در جهان است.



اکینو شیروتا، سفیر ژاپن در تهران نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم مشترک دولت و ملت ایران و ژاپن در موضوعات مختلف سیاسی و فرهنگی اظهار داشت: ایران نقش کلیدی در برقراری صلح، ثبات و پیشرفت منطقه دارد و ژاپن علاقمند است در این زمینه‌ها همکاریهای خود را با ایران افزایش دهد.



وی در ادامه تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور را مورد تاکید قرار دارد و گفت: زمینه‌های فراوانی برای افزایش همکاری بین دو کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد.