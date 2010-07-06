8 نوع برنج وارداتی آلوده به مواد سمی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در جمع بندی این گزارش آمده است: در مورد آلودگی هشت نمونه از برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین سرب فعلاً از توزیع آن جلوگیری و به دو طریق زیر در آینده اقدام شود: 1ـ جلوگیری از توزیع هشت نمونه اعلام شده در بازار و مرجوع کردن آنها به کشورهای فروشنده. 2ـ مخلوط کردن نمونه های اعلام شده با نمونه هایی که آلودگی آنها در حد صفر باشد و پس از تأیید رفع آلودگی و پایین بودن آلودگی به زیر حد استاندارد اجازه توزیع داده شود.

در گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برنجهای وارداتی با عنوانهای عطر گل باز، دل مبارکه کامونگی، سارال، کیمیا، جادوگر، هاشمی 1121، عررمان و حاجی مرادی دارای غلظت بالای حد استاندارد فلز سنگین سرب اعلام شده اند.

همچنین در گزارش این کمیسیون آمده است: از میان استانداردهای آسیایی استاندارد چین که از طرف وزارت سلامت و سازمان استاندارد ملی آن کشور مشخص شده است در مورد برنجهای وارداتی آلوده به فلز سنگین آرسنیک مبنای عمل قرار بگیرد تا پس از تحقیقات و مشخص شدن میزان استاندارد تعیین شده، به عنوان استاندارد ملی کشور مبنای بررسی قرار بگیرد.