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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

938 هزار تن گندم از کشاورزان فارس خریداری شده است

938 هزار تن گندم از کشاورزان فارس خریداری شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از خریداری بیش از 938 هزار تن گندم از کشاورزان این استان تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دزفولی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: تاکنون 295 هزار هکتار از مزارع گندم استان فارس شامل 260 هزار هکتار آبی و 35 هزار هکتار دیم برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برداشت این محصول در شهرستانهای لارستان، لامرد، خنج، زرین دشت، فراشبند، قیرو کارزین، جهرم، فیروزآباد، کازرون، داراب، استبهان، سروستان و فسا به پایان رسیده و کار برداشت در شهرستانهای شیراز، نی ریز، ممسنی، مرودشت، سپیدان، ارسنجان، پاسارگاد و بوانات نیز همچنان ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برداشت کلزا نیز بیان کرد: سطح زیر کشت اولیه این محصول در استان فارس هفت هزار و 293 هکتار بوده که دو هزار و 614 هکتار آن دچار خسارت شده است.

دزفولی عنوان کرد: کل سطح برداشت شده مزارع کلزای استان تاکنون چهار هزار و 443 هکتار بوده که کار برداشت از فروردین ماه از مناطق معتدله فارس شروع شده و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد.

وی گفت: میزان دانه کلزا تحویل شده به مراکز خرید هفت هزار و 511 تن است که میزان 14 تن آن از نوع بذری است. 

کد مطلب 1113203

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