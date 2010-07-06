938 هزار تن گندم از کشاورزان فارس خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دزفولی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: تاکنون 295 هزار هکتار از مزارع گندم استان فارس شامل 260 هزار هکتار آبی و 35 هزار هکتار دیم برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: برداشت این محصول در شهرستانهای لارستان، لامرد، خنج، زرین دشت، فراشبند، قیرو کارزین، جهرم، فیروزآباد، کازرون، داراب، استبهان، سروستان و فسا به پایان رسیده و کار برداشت در شهرستانهای شیراز، نی ریز، ممسنی، مرودشت، سپیدان، ارسنجان، پاسارگاد و بوانات نیز همچنان ادامه دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برداشت کلزا نیز بیان کرد: سطح زیر کشت اولیه این محصول در استان فارس هفت هزار و 293 هکتار بوده که دو هزار و 614 هکتار آن دچار خسارت شده است.

دزفولی عنوان کرد: کل سطح برداشت شده مزارع کلزای استان تاکنون چهار هزار و 443 هکتار بوده که کار برداشت از فروردین ماه از مناطق معتدله فارس شروع شده و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد.

وی گفت: میزان دانه کلزا تحویل شده به مراکز خرید هفت هزار و 511 تن است که میزان 14 تن آن از نوع بذری است.