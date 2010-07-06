سهم سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی تنها 5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نادرقلی ابراهیمی صبح سه شنبه در اولین همایش ملی آزمایشگاه‌های خاک‌شناسی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج افزود: این در حالی است که به رغم اهمیت این بخش مهم 70 درصد سرمایه‌‌گذاری اقتصادی کشور به بخشهای خدماتی و 30 درصد آن نیز به بخشهای تولیدی و مصرفی تخصیص یافته است.

وی توزیع سرمایه گذاری کشور را با توجه به این آمار نسبت به حوزه مهم کشاورزی تبعیض‌‌آمیز دانست و در عین حال عنوان کرد: به رغم این موضوع بخش کشاورزی با استفاده از توان و پتانسیل‌های موجود جایگاه ارزشمندی را به دست آورده که به تبع آن توانسته است شرایط ویژه‌ای را به لحاظ تامین امنیت غذایی ایجاد کند.

این مسئول با اشاره به کمبودها و عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از رشد 400 درصدی این بخش در زمینه‌های مختلف خبر داد و این امر را مرهون تلاش و همت تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست.

ابراهیمی شرایط تحریم و محدودیتهای ایجاد شده برای کشور را یادآور شد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بخش با همه محدودیت‌های موجود از جمله شرایط خاص امنیتی، تنشها و چالشهای سیاست‌گذاری توانسته است ضمن رسیدن به مرحله خودکفایی سهم عمده‌ای در صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ترسیم برنامه مشخص و هدفمند بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه در افق 1404 افزود: برای تحقق این مهم و رسیدن به جایگاه دوم در بحث علم و رتبه اول در تامین غذای کشور به طور کامل باید اقدامات ارزشمندی انجام شود و تنها تعیین هدف‌گذاری کافی نیست.

دبیر این همایش نیز در این مراسم بر جایگاه آزمایشگاه‌های تجزیه خاک، آب و گیاه در سیستم کشاورزی علمی و نقش آن در ترویج فرهنگ آزمون خاک و مصرف بهینه کود تاکید کرد.

کامبیز بازرگان تاسیس واحدهای عملی تخصصی را به منظور ارتقاء فرهنگ مصرف کود، مسایل زیست محیطی مهم ارزیابی کرد و افزود: کیفیت و کمیت محصولات تولیدی بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با این موسسات علمی تخصصی که در واقع با آزمایشگاه‌های خاک شناسی تشکیل شده‌اند دارد.

وی عدم کارایی مثبت این مراکز علمی را موجب بی‌اعتمادی کشاورزان به علم آزمون خاک و توصیه‌های کودی عنوان و خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل باید نگاه به آزمایشگاه‌ها از واحدهای تجاری معمولی به اجزایی از یک سیستم علمی ارزشمند و مورد نیاز تغییر کند.

این مسئول تحقق این مهم را در افزایش کیفیت و کمیت تولیدات پایدار محصولات بخش کشاورزی و سیاست‌گذاری‌های کلان در این زمینه موثر بیان کرد و این مهم را در کاهش چالشهای موجود این بخش موثر دانست.

وی با بیان نقش و اهمیت آزمایشگاه‌های خاک شناسی در وضعیت منابع خاکی کشور گفت: صحت، دقت و کارآمدی نتایج آزمایشگاه‌ها باید مشوق کشاورزان باشد و آنها را بیش از پیش به آزمایشگاه‌ها نزدیک کند.

بازرگان اظهار داشت: تنها با اعمال این روشها است که می‌توان با علمی کردن بخش کشاورزی گام برداشت.