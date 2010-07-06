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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

سرهنگ هاشمی به مهر خبر داد:

آغاز برخورد با خودروهای دارای گارد محافظ

آغاز برخورد با خودروهای دارای گارد محافظ

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز ممنوعیت تردد خودرو هایی که گارد محافظ نصب می کنند خبر داد و گفت: پلیس از روز دوشنبه از تردد این خودرو ها در پایتخت جلو گیری و خودروی رانندگان متخلف را به پارکینگ منتقل می کند.

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از روز گذشته ( دوشنبه)  اقدام به برخورد با خودروهایی کرده که گارد محافظ در جلوی خودرو خود نصب می کنند.

وی ادامه داد: این خودروها عمدتا خودروهای شاسی بلند بوده که علاوه بر داشتن قدرت و توان بالای خودور با نصب این محافظ موجب افزایش شدت تصادفات می شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ عنوان کرد: این موضوع به صورت جدی سلامت عبور و مرور را به مخاطره انداخته و تلفات جانی را افزایش می دهد.

وی گفت: برهمین اساس از روز گذشته از تردد این خودروها در تهران جلوگیری شده و در صورت تخطی رانندگان از فرمان پلیس خودروی مذکور پس از جریمه به پارکینگ منتقل می شود.

کد مطلب 1113227

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