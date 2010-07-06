آغاز برخورد با خودروهای دارای گارد محافظ

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آغاز ممنوعیت تردد خودرو هایی که گارد محافظ نصب می کنند خبر داد و گفت: پلیس از روز دوشنبه از تردد این خودرو ها در پایتخت جلو گیری و خودروی رانندگان متخلف را به پارکینگ منتقل می کند.