آغاز برخورد با خودروهای دارای گارد محافظ

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از روز گذشته ( دوشنبه) اقدام به برخورد با خودروهایی کرده که گارد محافظ در جلوی خودرو خود نصب می کنند.
وی ادامه داد: این خودروها عمدتا خودروهای شاسی بلند بوده که علاوه بر داشتن قدرت و توان بالای خودور با نصب این محافظ موجب افزایش شدت تصادفات می شوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ عنوان کرد: این موضوع به صورت جدی سلامت عبور و مرور را به مخاطره انداخته و تلفات جانی را افزایش می دهد.
وی گفت: برهمین اساس از روز گذشته از تردد این خودروها در تهران جلوگیری شده و در صورت تخطی رانندگان از فرمان پلیس خودروی مذکور پس از جریمه به پارکینگ منتقل می شود.
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