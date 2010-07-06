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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

در نشست ISC صورت می گیرد/

معرفی جدیدترین مجلات علمی دارای ضریب تأثیر از 57 کشور اسلامی

معرفی جدیدترین مجلات علمی دارای ضریب تأثیر از 57 کشور اسلامی

جدیدترین فهرست مجلات دارای ضریب تأثیر (IF) از 57 کشور اسلامی در نشست شورای راهبری ISC ارائه می شود که پس از تصویب توسط معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم به دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریات شامل نشریات معتبر فارسی، عربی و انگلیسی می شود.

دومین دستور کار نشست ISC بررسی استاندارد OAI است که متخصصان علوم و مهندسی کامپیوتر در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تدوین کرده و از این استاندارد برای مبادله اطلاعات بین ISC و Scopus استفاده خواهد شد.

آگاهی رسانی در مورد رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران که اخیرا توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مورد اجرا گذاشته شده و قرار است تا پایان آبان ماه 1389 ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و خصوصی به انجام برسد، نیز در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

ششمین نشست شورای راهبری ISC  بیست و سوم تیرماه در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم برگزار می شود.

کد مطلب 1113228

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