معرفی جدیدترین مجلات علمی دارای ضریب تأثیر از 57 کشور اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریات شامل نشریات معتبر فارسی، عربی و انگلیسی می شود.

دومین دستور کار نشست ISC بررسی استاندارد OAI است که متخصصان علوم و مهندسی کامپیوتر در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تدوین کرده و از این استاندارد برای مبادله اطلاعات بین ISC و Scopus استفاده خواهد شد.

آگاهی رسانی در مورد رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران که اخیرا توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مورد اجرا گذاشته شده و قرار است تا پایان آبان ماه 1389 ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و خصوصی به انجام برسد، نیز در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

ششمین نشست شورای راهبری ISC بیست و سوم تیرماه در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم برگزار می شود.