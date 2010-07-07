به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی بعد از حضور موفق تیم جوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در هانوی ویتنام از بین هفت مدال آور این دیدارها، 5 نفر را به دلیل کسب رکوردهای ورودی راهی رقابتهای جهانی خواهند کرد.

از بین مدال آوران مسابقات ویتنام تنها سجاد هاشمی در دوی 400 متر، علیرضا مهرصفوتی در پرتاب وزنه، حسن تفتیان در 100 متر، پژمان قلعه نویی در پرتاب چکش، وحید صدیق در پرش سه گام موفق به دستیابی به رکوردهای ورودی مسابقات جهانی شده اند.

رقابتهای قهرمانی دوومیدانی جوانان جهان از 28 تیرماه تا سوم مردادماه در "مونکتون" کانادا برگزار می‌شود.