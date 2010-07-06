  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

طراح عروسک‌های جام جهانی به تهران آمد

طراح عروسک‌های جام جهانی به تهران آمد

فلورماری فوئنتس یکی از برجسته‌ترین اساتید تئاتر عروسکی جهان برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوئنتس که به دعوت ستاد برگزاری جشنواره عروسکی و یونیما به ایران آمده است به مدت 10 روز کارگاه‌های آموزشی را با حضور علاقه‌مندان، هنرمندان و دانشجویان ایرانی و شهرستانی برگزار می‌کند. فوئنتس اهل فرانسه در ساخت عروسک‌های غول پیکر دارای تجربه و مهارت ویژه است.

طراحی عروسک‌های جام جهانی از جمله فعالیت‌های فوئنتس است. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با دبیری اردشیر صالح‌پور از 31 تیر تا 5 مردادماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1113244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها