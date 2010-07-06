به گزارش خبرگزاری مهر، فوئنتس که به دعوت ستاد برگزاری جشنواره عروسکی و یونیما به ایران آمده است به مدت 10 روز کارگاههای آموزشی را با حضور علاقهمندان، هنرمندان و دانشجویان ایرانی و شهرستانی برگزار میکند. فوئنتس اهل فرانسه در ساخت عروسکهای غول پیکر دارای تجربه و مهارت ویژه است.
طراحی عروسکهای جام جهانی از جمله فعالیتهای فوئنتس است. سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با دبیری اردشیر صالحپور از 31 تیر تا 5 مردادماه برگزار میشود.
فلورماری فوئنتس یکی از برجستهترین اساتید تئاتر عروسکی جهان برای حضور در سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فوئنتس که به دعوت ستاد برگزاری جشنواره عروسکی و یونیما به ایران آمده است به مدت 10 روز کارگاههای آموزشی را با حضور علاقهمندان، هنرمندان و دانشجویان ایرانی و شهرستانی برگزار میکند. فوئنتس اهل فرانسه در ساخت عروسکهای غول پیکر دارای تجربه و مهارت ویژه است.
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