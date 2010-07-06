به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی گفت: طرح به کارگیری کد رهگیری ( شناسه موقت ) جهت مکاتبات اداری و درخواستهای واحدهای صنعتی و معدنی به طور آزمایشی از اول مرداد ماه به اجرا درمی آید.

مدیر کل آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن افزود : بدین منظوراز این پس در کلیه مکاتبات و درخواستهای اداری واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری ، کد رهگیری به منزله شناسه صنعتی بوده و مبنای ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات در داخل وزارت صنایع و معادن ، واحدهای تابعه و سازمانهای استانی است.

وی افزود: الزام به کار گیری شناسه صنعتی از شهریور ماه و پس از ابلاغ بخشنامه وزیر صنایع و معادن درکلیه دستگاههای دولتی اجرا می شود.

زرندی یاد آور شد: شناسه صنعتی با تایید 7 وزارتخانه و پس از ابلاغ مرکز آمار ایران به واحدهای دارای کد رهگیری ( شناسه موقت ) اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اگر واحدهای تولیدی به طور مستمر آمار خود را در سامانه آمار تولید وارد کنند کد رهگیری آنها فعال می ماند ودرصورتی که 3 ماه متوالی ارتباط واحدها با این سامانه قطع شود خود به خود کد رهگیری این دسته از واحدها غیر فعال می شود.

به گفته زرندی حتی در صورتی که واحد تولیدی به طور موقت تعطیل شود یا به دلایلی امکان وارد کردن اطلاعات تولیدی تا سه ماه وجود ندارد باید واحد مربوطه، از طریق سامانه تولید ، دفترآمار وزارت صنایع و معادن را از این امر مطلع کند تا ازغیر فعال شدن کد رهگیری جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه جامع پایش هر ماهه تولید گفت: از نیمه مرداد ماه برنامه جامع پایش هر ماهه تولید در ستاد تولید وسرمایه گذاری وزارتخانه برای 2663 واحد که بیش از80 درصد ارزش افزوده صنعت را تشکیل می دهند، انجام خواهد شد.

وی گفت: امسال و برای اولین بار، یکی از ملاکهای انتخاب واحدهای نمونه در کلیه رشته ها و حوزه های صنعتی و معدنی، شرکت در طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی و معدنی ودریافت کد رهگیری بود.