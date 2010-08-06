دلالان فروش بلیت در پایانه ها دستگیر می شوند

ولی آذروش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل نزدیک شدن به ماه رمضان و احتمال اینکه سفرها در هفته پیش رو به اوج خود برسد برای کمبود احتمالی اتوبوس در ناوگان مسافربری با دستگاههای ذیربط هماهنگیهای لازم صورت گرفته تا در صورت نیاز با استفاده از اتوبوسهای شرکت واحد تعدادی از سرویسهای نزدیک مثل قم یا کاشان را از این طریق پوشش دهیم.

وی افزود: اتوبوسهای گشت شهری از امکانات خوب و بالایی برخورداند و مشکلی در زمینه ارایه خدمات مطلوب به مسافران در این زمینه وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه با نیروی انتظامی و مقامات قضایی هماهنگی های لازم برای دستگیری دلالان صورت گرفته است اظهار داشت: ما با جدیت با هرگونه دلال و دستفروشی که مبادرت به فروش بلیط در بیرون از پایانه ها کند برخورد می کنیم و با مشاهده آنها سریعا این افراد دستگیر می شوند.

آذروش تاکید کرد: بلیط فروشی به صورت دلالی چند خطر را متوجه مسافر می کند از جمله اینکه کسی که بلیط را خارج از پایانه خریداری می کند اسمش در صورتحساب مسافران اتوبوس ثبت نمی شود و در صورتی که بین راه اتفاقی برای مسافران پیش آید بیمه طرف قرارداد هیچ تعهدی ندارد. از سویی دیگر بسیاری از این دلالان خود سارق یا کلاهبردار حرفه ای هستند و در صورت ارتباط با این افراد جان و مال مسافران در طول سفر به مخاطره می افتد.

وی اظهار داشت: مردم می توانند در صورت هرگونه شکایت و پیشنهاد با شماره های 88749558 و 88733342 تماس بگیرند و شکایت خود را اعلام کنند.