کشف دهها هزار فیلم غیرمجاز در پایتخت/ مجازات سنگین در انتظار مجرمان

سرهنگ رضا غنی لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاههای جدید در هر 10 ثانیه 20 سی دی تکثیر می کند و افراد متخلف سی دی خام را 150 تومان خریداری کرده و سی دی های تکثیر شده را هزار تومان می فروشند. در واقع در هر ثانیه یکهزار و 700 تومان سود می کنند. توزیع این سی دی ها تجارت سودآوری دارد و به همین دلیل با وجود دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این زمینه توسط نیروی انتظامی باز هم تولید این سی دی ها ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با عوامل تولید و توزیع فیلم خصوصی و خانوادگی شهروندان به شدت برخورد می کند گفت: فعالان این حوزه افراد بی خانمان و آشفته ای هستند که زندان رفتن برای آنها اهمیتی ندارد و این روش زندگی را انتخاب کرده اند که چند ماهی را در زندان و بقیه سال خارج از زندان زندگی می کنند. در واقع آنها با کلاهبرداری، مصرف مواد مخدر و یا کیف قاپی روز خود را می گذرانند.

معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ در پاسخ به اینکه مجازات مجرمان تهیه و توزیع فیلمهای خصوصی و اماکن خاص مانند استخرها چقدر بازدارنده است تاکید کرد: قانونی بسیار قوی در سال قبل برای برخورد با خرید و فروش فیلمهای خصوصی که کیان خانواده و حیثیت افراد را در معرض خطر قرار می دهد تصویب شد. بر اساس این فانون در صورتی که افرادی مسائل خصوصی مردم را به صورت شبکه ای تکثیر و توزیع کنند مجازاتی تا حد اعدام برای آنها پیش بینی شده است که مجازاتی از این بالاتر وجود ندارد.

سرهنگ غنی لو با بیان اینکه مختل کنندگان امنیت روانی جامعه در ارتکاب جرایم جسورتر شده اند گفت: در حال حاضر بازدارندگی برای مجرمانی که به ارتکاب جرم عادت کرده اند مهم نیست چرا که آنها این سبک و شیوه را برای زندگیشان انتخاب کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تولید و توزیع این سی دی ها به صورت شبکه ای هم انجام نشود بازهم مجازات سنگینی دارد.

معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه روزانه فناوریهای جدیدی به بازار عرضه می شود که سرعت تکثیر سی دی ها را بالا می برد تصریح کرد: اینگونه مجرمان به دلیل ناآگاهی دچار پس افتادگی فرهنگی هستند به نحوی که تکنولوژی به کشور وارد شده ولی فرهنگ استفاده از آن وارد نشده است.