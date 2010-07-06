صحبتی برای ماندن یا رفتن من انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر محمود شالویی، مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحاشیه نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 15 تیر در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاری که در مورد تغییرمدیران بعد از انتصاب حمید شاه آبادی به عنوان معاون هنری جدید سوال کرد، گفت: نمی دانم که می مانم یا می روم. هنوز صحبتی با من در این زمینه انجام نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه قرار است تنها یکی از سمت های مدیریت موزه هنرهای معاصر و مدیر امور هنرهای تجسمی را داشته باشد، عنوان کرد: باز هم صحبتی با من در این زمینه نشده است. ظاهرا اطلاعات شما خبرنگاران گاهی از من بیشتر است.

شالویی ادامه داد: بهرحال از اینکه زودتر به من اطلاع رسانی می کنید، ممنونم.