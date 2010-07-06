استان بوشهر نیازمند اضافه شدن 40 هزار مترمکعب آب در شبانه روز است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، محسن درفشان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازید از پروژه های آب و فاضلاب بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون در شبانه روز حدود 190 هزار مترمکعب آب وارد استان می شود که نیازمند افزایش آب در استان هستیم.
وی با اشاره به وضعیت خشکسالی و کم آبی در سال جاری گفت : با توجه به اهمیت صرفه جویی و رعایت جلوگیری از اسراف لازم است همه آحاد مردم و کلیه دستگا ههای اجرائی مسئله کم آبی را مورد توجه قرار دهند .
درفشان اضافه کرد: سرانه مصرف آب برای هر نفر در این استان بین 250 تا 270 لیتر در شبانه روز است ، این در حالی است که این میزان در کشور حدود 190 لیتر است که لازم است مشترکین در صرفه جویی تلاش کنند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر تعداد مشترکین آب را در استان 152 هزار مشترک عنوان کرد و گفت : این میزان مشترک هم اینک 180 هزار متر مکعب آب مصرف می کنند .
درفشان خاطرنشان کرد: آب استان از لحاظ بهداشتی درکلیه شهرستان ها کلرزنی می شود و روزانه به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد و هیچ مورد آلودگی آب تاکنون نداشته ایم.
وی با بیان این که آب استان بوشهر وابسته به دیگر استان های است، گفت: تنها 10 درصد آب استان از منابع داخلی تامین شده و مابقی از استان های همجوار تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر از آغاز اجرای خط انتقال آبرسانی به مسکن مهر اهرم خبر داد، گفت: این خط به طول 2300 متر اجرا می شود که پیش بینی می شود در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.
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