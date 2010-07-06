استان بوشهر نیازمند اضافه شدن 40 هزار مترمکعب آب در شبانه روز است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، محسن درفشان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازید از پروژه های آب و فاضلاب بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون در شبانه روز حدود 190 هزار مترمکعب آب وارد استان می شود که نیازمند افزایش آب در استان هستیم.

وی با اشاره به وضعیت خشکسالی و کم آبی در سال جاری گفت : با توجه به اهمیت صرفه جویی و رعایت جلوگیری از اسراف لازم است همه آحاد مردم و کلیه دستگا ههای اجرائی مسئله کم آبی را مورد توجه قرار دهند .

درفشان اضافه کرد: سرانه مصرف آب برای هر نفر در این استان بین 250 تا 270 لیتر در شبانه روز است ، این در حالی است که این میزان در کشور حدود 190 لیتر است که لازم است مشترکین در صرفه جویی تلاش کنند .

مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر تعداد مشترکین آب را در استان 152 هزار مشترک عنوان کرد و گفت : این میزان مشترک هم اینک 180 هزار متر مکعب آب مصرف می کنند .

درفشان خاطرنشان کرد: آب استان از لحاظ بهداشتی درکلیه شهرستان ها کلرزنی می شود و روزانه به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد و هیچ مورد آلودگی آب تاکنون نداشته ایم .

وی با بیان این که آب استان بوشهر وابسته به دیگر استان های است، گفت: تنها 10 درصد آب استان از منابع داخلی تامین شده و مابقی از استان های همجوار تامین می شود.