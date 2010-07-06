جیره بندی آب تهران در دستور کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله براتی در جمع خبرنگاران گفت: گسترش بی رویه شهری، جمعیت زیاد و منابع آب محدود ترهان امروز بر هیچ شهروندی پوشیده نیست، بنابراین آنچه می تواند بین مصرف و تقاضا توازن ایجاد کند، تنها رعایت الگوی مصرف است که چرخه آن در دست تک تک مشترکان است.

مدیرعامل آبفای شهر تهران افزود: مصرف آب تهران در شرایط مختلف زمانی، مکانی و دمای هوا تغییر می کند و این یک امر طبیعی است، بر همین اساس افزایش مصرف آب در سال جاری طی 102 روز نسبت به سال گذشته، به میزان 11 میلیون و 379 هزار و 249 مترمکعب، نشانگر آن است که الگوی مصرف رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: اگرچه هم اکنون تهرانی ها روزهای گرمی را پشت سر می گذرانند، اما نوسانات مصرف آب بین روزهای سرد و گرم، روزهای هفته، ساعات شبانه روز، ایام تعطیل و نقاط مختلف متغیر است و این هشداری برای مشترکان است.

به گفته براتی، تحلیل مصرف آب مشترکان در سه ماهه ابتدای سال جاری، نشان از افزایش چشمگیری در مصرف برخی مراکز دارد؛ این درحالی است که آب با قیمت بسیار کمی در اختیار آنها قرار می گیرد، هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش دما در سال جاری و محدودیت منابع آبی تهران، مشترکان باید مصرف را بهینه کنند و وزارت نیرو را در تامین و توزیع آب شرب سالم به تمام نقاط تهران یاری رسانند.

براتی با درخواست از مشترکان تهرانی مبنی بر رعایت الگوی مصرف آب، خاطرنشان کرد: هم اکنون برنامه ای برای جیره بندی آب در تهران در دستور کار نداریم. دراین راستا تلاش ما این است که با کنترل فشار، این کار را انجام دهیم، البته افت فشار بیشتر در مناطق شمالی شهر تهران که دارای ارتفاع بالاتری نسبت به سایر مناطق شهری هستند، صورت می گیرد.

مدیرعامل آبفای شهر تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون میزان الگوی مصرف مجاز برای شهر تهران و هر مشترک، 25 مترمکعب در ماه است که اگر بیشتر از این میزان مصرف کنند، به صورت تصاعدی جرایم بالا می رود.

وی اظهار داشت: فصل گرم تابستان چراغ قرمز مصرف آب و برق است و مردم باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.