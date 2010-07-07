حمید پنداشته مجری طرح برنامه زنده "هفت" به خبرنگار مهر گفت: در دوره جدید برنامه تغییرهایی داریم، سعی می‌کنیم بحث‌های کلان را فشرده‌تر و خلاصه‌تر مطرح کنیم و زودتر به بخش راهنمای فیلم و فیلم هفته برسیم. در بخش پایانی اخبار سینمایی و فروش را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در چهار هفته‌ای که برنامه روی ٱنتن نبوده از وضعیت اکران عقب ماندیم و باید با برنامه‌ریزی همراه شرایط و وضعیت اکران شویم. مسعود فراستی منتقد برنامه این هفته است. سایت برنامه هم به تازگی راه‌اندازی شده و دوستان می‌توانند اطلاعات برنامه را در سایت ببینند و از این طریق با ما در ارتباط باشند.

مجری طرح برنامه "هفت" افزود: برای سهولت و سرعت در ارتباط مخاطبان مسابقه‌ای از طریق پیامک در برنامه خواهیم داشت و بینندگان برنامه می‌توانند عکس‌ها و تصاویرشان از سینماهای شهرشان را برای برنامه بفرستند تا از آنها استفاده کنیم. یکی از اهداف ما بیشتر کردن تعامل مخاطب با برنامه است.

پنداشته گفت: سه‌شنبه‌ها پایان هفته سینمایی و زمان مناسبی برای پخش برنامه بود، اما به دلیل پر بودن کنداکتور شبکه سه پخش برنامه به جمعه‌ها ساعت 19 موکول شد. شبکه سه شبکه‌‌ای پربیننده و پرمخاطب است امیدواریم "هفت" در روزهای تازه هم مورد توجه قرار بگیرد.

وی درباره انتقادهایی که به برنامه می‌شود گفت: "هفت" تنها برنامه زنده تلویزیون است که در این حجم از آیتم در استودیو گلستان و خارج از جام جم روی آنتن می‌رود. طبیعی است که بعضی از ضعف‌های تکنیکی در برنامه وجود داشته باشد. گروهی از منتقدان و سینماگران معتقدند برنامه محافظه‌کارانه است اما با توجه به فضای سینمای ایران و میزان نقدپذیری سینماگران نمی‌توانیم از این پیش‌تر برویم. زمانی "هفت" کاملا انتقادی و پرسشگر می‌شود که سینمای ایران این ظرفیت را نشان دهد.

این روزنامه‌نگار گفت: انتقادهایی به دکور برنامه شده، دکور مانند لوگوی یک روزنامه است و فعلا و تا پایان سال 89 نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم. ممکن است در سال آینده دکور برنامه تغییر کند.

پنداشته با تشکر از حمایت مدیر شبکه سه از تولید این برنامه گفت: از همان آغاز راه مدیر شبکه سه آقای پورمحمدی فضایی به وجود آوردند تا این برنامه تولید شود و اگر حمایت ایشان نبود "هفت" روی آنتن نمی‌رفت. با شناختی که از ایشان و علاقه‌شان به سینما و برنامه‌های تحلیلی دارم امیدوارم "هفت" در آینده روند رو به رشدی داشته باشد و به یکی از بهترین برنامه‌های تحلیلی شبکه سه تبدیل شود.

برنامه سینمایی "هفت" از جمعه 18 تیرماه ساعت 19 روی آنتن شبکه سه می‌رود.