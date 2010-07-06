دولت تایلند حالت فوق العاده را در بانکوک و 18 ایالت دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، دولت تایلند با ابراز نگرانی درباره آغاز تظاهرات ضد دولتی و اینکه این تظاهرات باعث افزایش ناآرامی ها در کشور می شود، حالت فوق العاده را در شهر بانکوک پایتخت تایلند و 18 ایالت دیگر تمدید کرد.

بر اساس این گزارش، گروه مخالفین دولت تایلند خواستار لغو حالت فوق العاده در کشور پیش از برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس در روز 25 جولای (3 مرداد) بودند اما دولت امروز سه شنبه اعلام کرد که تمدید حالت فوق العاده در بعضی از مناطق ضروری است.

تایلند سرانجام پس از چند هفته تنش و درگیری میان پیراهن قرمزها و نیروهای امنیتی سرانجام در پایان اردیبهشت ماه به آرامش رسید، اما تحرکات سیاسی میان احزاب موافق و مخالف همچنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است که در تنشهای ایجاد شده در تایلند 90 نفر کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شدند که معترضین نخست وزیر را عامل به خشونت کشیده شدن تجمعات پیراهن قرمزها معرفی می کنند.

مخالفان دولت تایلند موسوم به سرخ پوشان خواهان استعفای آبیسیت وجاجیوا نخست وزیر، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.