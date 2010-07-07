آب،‌ برق و سیمان سه مشکل اساسی مسکن مهر ماهدشت

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اضافه کرد: با افزایش قیمت سیمان در کشور با کمبود این محصول رو به رو هستیم.

ضیایی فر ادامه داد: همچنین در زمینه اب و برق انبوه سازان ما با مشکلات بسیاری مواجه هستند که از دستگاه های ذیربط تقاضای همکاری داریم.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی کرج خاطرنشان کرد: منطقه ماهدشت از لحاظ جغرافیایی دارای خاکی بسیار حساس است و شنزارهای زیادی آن را تشکیل داده اند.

ضیایی فر افزود: همچنین وجود گرد و خاک شدید در منطقه به نحوه کار ما در اجرای پروژه مسکن مهر آسیب می رساند.

وی با اشاره به دشواری کار در منطقه ماهدشت اظهار داشت: تسطیح و آماده سازی این منطقه بسیار مشکل است و هم اکنون ده ها دستکاه ماشین آلات سنگین در منطقه مشغول فعالیت هستند.

پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته ایم

این مسئول یاداور شد: با وجود همه مشکلات در حال حاضر کار از پیشرفت و کیفیت مناسبی برخوردار است و طی هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

ضیایی فر شرایط ارائه تسهیلات به انبوه سازان را فراهم اعلام کرد و افزود: در حال حاضر مشکلی در این زمینه نداریم و اعطای وام و تسهیلات با شرایط مناسبی به انبوه سازان تعلق می گیرد.