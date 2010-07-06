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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

کمک داور آلمان - انگلستان: در مورد گل لمپارد به آلمان اشتباه نکردم

کمک داور آلمان - انگلستان: در مورد گل لمپارد به آلمان اشتباه نکردم

موریسیو اسپینوزا کمک داور دیدار تیم های انگلستان - آلمان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 گفت در خصوص گل لمپارد به آلمان، اشتباهی از او سر نزده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موریسیو اسپینوزا ، کمک داور اروگوئه ای دیدار تیم های انگلستان - آلمان، گفت گل لمپارد واقعا یکی از بداقبالی هایی بوده که در فوتبال اتفاق می افتد.

چنانچه گل لمپارد مقابل آلمان مورد موافقت واقع می شد انگلستان نتیجه باخته 2 بر یک را مساوی می کرد اما اسپینوزا و همکارانش گذر کردن توپ از خط را ندیدند و تلاش انگلیسی ها بی فایده بود. آلمانی ها در آن بازی در نهایت با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسیدند.

 

اسپینوزا در گفتگو با روزنامه اروگوئه ای "ال پاییس" اظهار داشت: شما نمی توانید درباره آن اشتباه صحبت کنید چراکه یک اشتباه فنی نبود. این یک بداقبالی محض بود چرا که توپ با سرعت بسیار بالایی حرکت می کرد تا آنجا که ما نتوانستیم ببینیم از خط گذشته است. این در حالی است که در موقعیت مکانی خوبی هم قرار داشتم.

متعاقب این اشتباه، تیم خورخه لاریوندا از سوی برگزارکنندگان رقابت های جام جهانی به خانه بازگشت. اسپینوزا گفت: داوران دیگر هم فقط وقتی بازپخش صحنه را دیدند، تازه متوجه شدند توپ از خط گذشته است. این یک اتفاق تلخ بود. چرا که ما داشتیم خودمان را برای حضور بلندمدت در رقابت ها آماده می کردیم. اما این اتفاقات روی داد و کاری نمی شود کرد.

فیفا پس از اتفاقی که در بازی آلمان - انگلستان روی داد در تاریخ 21 و 22 ژوییه (30 و 31 تیر) در کاردیف در خصوص استفاده از حسگرهای تشخیص گل بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 1113326

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