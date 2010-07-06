122 روستای لرستان فاقد ارتباط مخابراتی هستند

محمد جعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متاسفانه این تعداد روستا در مناطق صعب العبور استان وجود دارند و به همین دلیل تاکنون فاقد ارتباط مخابراتی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تعداد 170 روستا در لرستان دارای ارتباط مخابراتی شده اند، خاطر نشان کرد: همچنین در همین مدت ما موفق شده ایم تعداد 150 روستای زیر 20 خانوار را دارای ارتباط مخابراتی کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان یادآور شد: کار شناسایی و طراحی میزان الزامات مورد نیاز برای برقرار کردن ارتباط مخابراتی در روستاههای فاقد ارتباط را انجام داد ایم و برای دریافت اعتبارات مورد نیاز به مرکز معرفی کرده ایم.

چنگایی با اشاره به زمان به پایان رسیدن کار ایجاد ارتباط مخابراتی در این روستاهها بیان داشت: در صورت اختصاص اعتبارات مورد نیاز در این زمینه به طور حتم تا پایان سال جاری جشن ارتباط دهی به روستاههای بالای 20 خانوار را خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در همین راستا در بیش از 360 روستا در لرستان دفاتر "آی سی تی" روستایی راه اندازی شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با تاکید بر اینکه یکی از کار های این شرکت در سال جاری تکمیل فیبر نوری در این استان است، خاطر نشان کرد: ما در استان برای استفاده از اینترنت پرسرعت نیازمند تکمیل و ارتقا فیبر نوری در لرستان هستیم.

چنگایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته دراین زمینه عنوان کرد: کار رایزنی با شرکت مخابرات ایران به منظور تکمیل فیبر نوری در استان را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به رتبه شرکت مخابرات لرستان در زمینه ارتباط راه دور، بیان داشت: در حالیکه لرستان در سال 86 در این حوزه دارای رتبه 28 در کشور بود امسال این استان به رتبه هفتم ارتقا یافته است.