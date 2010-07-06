جایزه ملی سینمای اسپانیا به آلکس دلا ایگلسیا اهدا شد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی این جایزه سالانه به ارزش 800/37 دلار از سوی موسسه فیلم اسپانیا به سینماگران برجسته این کشور اهدا می شود.



هیئت داوران جایزه اعلام کرد دلا ایگلسیا به غنی تر شدن زبان سینمای اسپانیا دراین کشور یاری فراوان رسانده است.ایگلسیا فیلمسازی را از سال 1991 آغاز کرده و ساخت 14 فیلم در کارنامه او به چشم می خورد.



سومین فیلم او که در سال 1995 با عنوان "روز هیولا" ساخته شد به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سینمای مدرن اسپانیا شناخته می‌شود.



بخشی از آثار این فیلمساز به اقتباس از رمان های نویسندگان برجسته ادبیات اسپانیا چون میگل ده سروانتس و رامون ماریا دل واله اختصاص دارد.دلا ایگلسیا با ساخت فیلم در انگلستان و مکزیک مرز های جغرافیایی فعالیت سینماگران کشور خود را گسترش داد.ضمن آنکه فیلم " آدمکش ها" ساخته دلا ایگلسیا به عنوان پر فروش ترین فیلم سینمای اسپانیا در سال 2008 شناخته شد.



دلا ایگلسیا از سال 2009 ریاست آکادمی هنرها و علوم بصری اسپانیا را بر عهده دارد.

