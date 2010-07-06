تعداد متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر رضا اعلام نشد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت 25 روز از آخرین مهلت ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی 3 تا 10 میلیون تومانی در صندوق مهر امام رضا (ع)، از سوی این صندوق هیچ خبر و گزارشی از وضعیت ثبت نامها، میزان استقبال، نتیجه پالایش افراد متقاضی، واجدین شرایط، نحوه پرداخت و مسائل دیگر مرتبط با آن اعلام نشده است.

بر اساس این گزارش، علیرغم پوشش گسترده رسانه ای اظهارات مدیرعامل صندوق مهر رضا در خصوص پذیرش متقاضیان دریافت تسهیلات، تاکنون هیچگونه عملکردی در این زمینه منتشر نشده و پیگیریهای خبرنگار مهر نیز بی نتیجه مانده است.

در روزهای پس از 16 خرداد ماه جاری که افراد بسیار زیادی به سایت صندوق مهر رضا برای ثبت نام مراجعه می کردند نیز با اختلال در ورود به سامانه این صندوق مواجه بودند که این مسئله اظهار نارضایتی و انتقاد بسیاری از هموطنان را به همراه داشت.

این در حالی است که در روز اول آغاز ثبت نامها یک مقام آگاه در این صندوق به مهر از ثبت نام 120 هزار نفری متقاضیان در 1 ساعت اول کار خبر داده بود ولی متاسفانه پس از آن تاکنون نه تنها آمار دیگری اعلام نشد بلکه رسانه ها و مردم با سئوالات بی جواب بسیاری در این باره مواجه شدند.

تلاشهای و پیگیریهای خبرنگار مهر برای کسب آخرین اقدامات در زمینه تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر رضا (ع) نیز تاکنون با عدم همکاری مسئولان این صندوق به نتیجه‌ای نرسیده است.