استاد ارتباطات دانشگاه واشنگتن در گفتگو با مهر: اوقات فراغت فرصتی برای "تعمیق مطالعات" است

دکتر کارن راس استاد ار تباطات دانشگاه واشنگتن در مورد این پرسش که اوقات فراغت چه فرصتی را در اختیار اساتید و مدرسان دانشگاه قرار میدهد، به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از اساتید دانشگاه در طول تابستان از تدریس فارغ میشوند و به سفر و یا تحقیقات خود میپردازند.
وی خاطر نشان کرد: البته اساتیدی هم هستند که این فرصت را برای تدریس مغتنم میشمارند. برخی اساتید از تعطیلات برای تدریس به دانشجویان دوره دکتری و تمرکز در این دوره بهره میگیرند.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: برخی از اعضای هیئت علمی وقت خود را معطوف به انجام تحقیقات میکنند و اساساً حوزه کاری آنها فعالیتهای تحقیقاتی است. برخی نیز صرفاً در حوزه تدریس و آموزش فعال هستند.
وی افزود: به نظر میرسد که تعطیلات تابستان فرصتی مناسب برای انجام کارهای تحقیقاتی است. این تعطیلات میتواند برای مطالعات تحقیقاتی و نوشتن کتاب فرصتی مناسب باشد.
این استاد ارتباطات در پایان خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر تعطیلات تابستانی برای مدرس و استاد دانشگاه این فرصت را فراهم میآورد که به تحقیقات جامعتر و عمیقتر در حوزه خود بپردازند و به مطالعات خود ژرفا ببخشند.
کارن راس مدرس روزنامه نگاری در دانشکده ارتباطات دانشگاه واشنگتن است. او سردبیر سابق روزنامه سیاتل تایمز بوده است.
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