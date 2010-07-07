بررسی اقدامات پیشگیرانه برای جنگ نرم/ توجه به مردان در بحث حجاب

حجت الاسلام اسماعیل فلاح معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفت: روز یکشنبه 13 تیر ماه همراه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دو کمیسیون مجلس شورای اسلامی حضور یافته و توضیحاتی درباره فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی ارائه شد.

تبیین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با جنگ نرم

وی افزود: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با موضوع " جنگ نرم" اقدامات پیشگیرانه ای تبیین شد که سازمان در این رابطه انجام داده است که استقبال از این اقدامات بسیار خوب بود.

حجت الاسلام فلاح همچنین گفت: علت حضور سازمان تبلیغات اسلامی در کمیسیون اصل نود نیز ارائه گزارش از عملکرد سازمان در رابطه با عفاف و حجاب بود، سازمان در این جلسه به ارائه گزارش اقدامات درون دستگاهی و برون دستگاهی خود پرداخت.

توجه به مردان در بحث عفاف و حجاب

وی یادآور شد: در کمیسیون اصل نود از جمله اقداماتی که در رابطه با عفاف و حجاب مورد اشاره قرار گرفت، گفتمانهای دینی سراسر کشور با موضوع عفاف و حجاب، بحث موضوعات تبلیغی برای مبلغین اعزامی در همین زمینه، شرکت در کارهای پژوهشی و اینکه عفاف و حجاب را خاص نسوان ندانیم و باید در رابطه با مردان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سازمان تبلیغات اسلامی نخستین نهادی است که به مسئله حجاب پرداخته

حجت الاسلام اسماعیل فلاح تصریح کرد: در کمیسیون اصل نود دستگاههای دیگری هم حضور داشتند و گزارش سازمان تبلیغات با تمرکز بر عفاف و حجاب تبیین شد. کمیسیون اصل نود تنها خواستار مطلع شدن از اقدامات دستگاههای فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب بود. از آنجا که این کمیسیون تا حدی از تمام اقدامات سازمان تبلیغات مطلع نبود و سازمان تبلیغات را شاید بتوان اولین دستگاهی دانست که قبل از این جریانات روی این مسئله کار کرده بود، از این رو، گزارشها برای اعضای کمیسیون جالب بود.

این دیدار روز 13 تیر با حضور حجت الاسلام اسماعیل فلاح معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی و رضا جلوه‌ای مدیرکل امور مجلس، در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی انجام شد.