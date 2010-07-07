"انصاف" اصل اول اخلاق رسانه است

دکتر باب مان استاد ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه تگزاس امریکا در مورد اینکه ضوابط اخلاقی در حرفه روزنامه‌نگاری به صورت مدون وجود دارد یا نه، به خبرنگار مهر گفت: در حرفه روزنامه‌نگاری برای سالیان متمادی و طولانی اصول و موازین اخلاقی ترسیم و مشخص شده است.

وی افزود: دغدغه اولیه و اصلی روزنامه‌نگاران مرتبط با مناقشاتی است که مربوط به منافع و تضاد منافع می‌شود. همچنین تنوع و تضارب آراء موضوع دیگری است که در اخلاق روزنامه‌نگاری مورد توجه بوده است.

مان تصریح کرد: برخی از این اصول اخلاقی به صورت مدون تنظیم شده است. استدلال منطقی و بر اساس عقلانیت یکی از اصولی است که باعث می‌شود روزنامه‌نگار به ورطه تعصبات سیاسی رهنمون نشود. البته روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و با سابقه معمولاً به این موارد توجه کافی دارند و سعی می‌کنند در استدلالهای خود موارد اخلاقی را مورد توجه قرار دهند و نگرشهای سیاسی را در نوع اطلاع‌رسانی خود دخیل نسازند.

وی خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت که اختلاف نظرهای سیاسی امری رایج است ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد تعصب و جانبداری یک‌سویه از یک جریان سیاسی است که محل تأمل است. به رغم وفاداری سیاسی روزنامه‌نگار دفاع و تعصب از یک جریان سیاسی خاص کاری اخلاقی نیست.

وی افزود: گاهی وقتها خبر منتشر شده توسط یک رسانه به گونه‌ای است که نشان دهنده ماهیت خود رسانه است و نه ماهیت خود خبر. به عبارت دیگر خبر منعکس کننده دیدگاه شخصی و فردی است و نه حامل و منعکس کننده ماهیت و محتوای خبر.

این استاد دانشگاه یادآور شد: برخی از بی اخلاقی‌ها را می‌توان در صفحات تجاری روزنامه‌ها و رسانه‌ها مشاهده کرد. در این صفحات اقداماتی نادرست جهت تبلیغ کالاهایی صورت می‌گیرند که با واقعیت موجود در مورد آن کالا و محصول در تضاد است. نکته قابل توجه این است که گاهی این بی‌اخلاقی‌ها و نادرستی‌ها توسط سایر رسانه‌ها منعکس می‌شود که از سوی منتشرکنندگان این اخبار مورد نقد جدی قرار می‌گیرد.