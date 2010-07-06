به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مسئولان فدراسیون به منظور بررسی و هماهنگی برنامه های تیم ملی در اردوی اتریش صبح امروز در محل دفتر دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهدی محمد نبی، مسعود معینی، افشین قطبی، اصغرحاجیلو، خسرو والی زاده، علیرضا منصوریان، مهدی خراطی و ابراهیمی پاک برگزارشد، اعضا به بررسی حضور ملی پوشان درکمپ اتریش و برنامه های آماده سازی تیم ملی در این اردو پرداختند.

در پایان این جلسه اطلاعیه زیر از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد: "با توجه به اینکه از 3 ماه قبل برنامه حضور تیم ملی کشورمان در اردوی اتریش اعلام شده بود و همچنین کلیه باشگاه های حاضر لیگ برتر از برنامه زمانبندی این اردو اطلاع داشتند، بدینوسیله اعلام می شود این اردو به هیچ عنوان لغو نخواهد شد و بازیکنان دعوت شده به این اردو باید راس ساعت 23:00 شنبه مورخ 19/4/89 درمحل کمپ تیم های ملی خود را به کادر سرپرستی این تیم معرفی کنند.