کمیسیون اروپا محدودیتهای خود علیه "ایران ایر" را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از افزایش ممنوعیت های پروازی خود علیه شرکت ایران ایر خبر داد.

بر اساس این بیانیه، کمیسیون اروپا لیست پروازها ( هواپیماهایی ) را که ایران ایر دیگر نمی تواند از آنها برای پرواز به اروپا استفاده کند را به روز کرده و در این لیست محدودیت ها علیه ایران ایر افزایش یافته است.

کمیته اجرایی کمیسیون اروپا در بیانیه خود می گوید : بر اساس نتایجی که در سفر به ایران بدست آوردیم کمیته امنیت هوایی به اتفاق آرا با افزایش محدودیت ها علیه پروازهای ایران ایر موافقت کرد.

به موجب این محدودیت های جدید ایران ایر دیگر نمی تواند از هواپیماهای ایرباس 320، بوئینگ 727 و 747 برای پرواز به اروپا استفاده کند.