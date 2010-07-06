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۱۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

3755 مورد تماس با دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی لرستان صورت گرفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان از سه هزار و 755 مورد تماس با سامانه 197 در سطح استان در طول سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

سرهنگ غلامزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از کل تماس های یاد شده یک هزار و 190مورد قابل بهره برداری ، 728 مورد پاسخگویی و راهنمایی و مابقی غیر قابل بهره برداری بوده است.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت، پنج هزارو 813 مورد پیام نیز به دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی استان ارسال شده است که 597 مورد انتقاد، 498 مورد تقدیر، 47 مورد پیشنهاد و 18 مورد نیز شکایت بوده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان در تشریح میزان و نوع تماسها با نظارت همگانی استان تصریح کرد: 494مورد مراجعه حضوری، 369 مورد تماس تلفنی و 63 مورد به صورت پستی انجام گرفته است.

سرهنگ غلامزاده همچنین برگزاری شش مورد جلسات ارتباط مستقیم فرماندهی انتظامی استان با مردم و ملاقات تعداد 290 نفر از شهروندان با وی در جهت رفع مشکلات مختلف مردم را از دیگر بر نامه های دفتر نظارت همگانی پلیس استان عنوان کرد.

کد مطلب 1113388

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