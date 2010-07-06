3755 مورد تماس با دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی لرستان صورت گرفت

سرهنگ غلامزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از کل تماس های یاد شده یک هزار و 190مورد قابل بهره برداری ، 728 مورد پاسخگویی و راهنمایی و مابقی غیر قابل بهره برداری بوده است.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت، پنج هزارو 813 مورد پیام نیز به دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی استان ارسال شده است که 597 مورد انتقاد، 498 مورد تقدیر، 47 مورد پیشنهاد و 18 مورد نیز شکایت بوده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان در تشریح میزان و نوع تماسها با نظارت همگانی استان تصریح کرد: 494مورد مراجعه حضوری، 369 مورد تماس تلفنی و 63 مورد به صورت پستی انجام گرفته است.

سرهنگ غلامزاده همچنین برگزاری شش مورد جلسات ارتباط مستقیم فرماندهی انتظامی استان با مردم و ملاقات تعداد 290 نفر از شهروندان با وی در جهت رفع مشکلات مختلف مردم را از دیگر بر نامه های دفتر نظارت همگانی پلیس استان عنوان کرد.