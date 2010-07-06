زنده نگه داشتن یاد شهدا جامعه را از وجود آسیبهای اجتماعی دور می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جعفر عسگری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج افکار و اهداف این قشر عزیز جامعه را از وجود آسیبهای اجتماعی دور می کند.
وی با بیان اینکه در جایی که اهداف و آموزههای شهدا بسط و گسترش پیدا نکند امکان رسوخ آسیبها و مفاسد اجتماعی بیشتر است، خاطرنشان کرد: احیا و زنده نگه داشتن اهداف مردان بزرگی که در راستای ریشهکن کردن ظلم و تحقق یافتن حق مظلوم قیام کرده و خونشان را فدای اسلام کردهاند میتواند زمینهساز ترویج معروفات در جامعه باشد.
معاون امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور از شهادت به عنوان بزرگترین هدیه الهی نام برد و بیان داشت: شهدا به عنوان پرچمداران اسلام ناب محمدی جان خود را در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت فدا کردند و امروز بر همه ما واجب است که از میراث گرانبهای این عزیزان محافظت کنیم.
عسگری عنوان کرد: شهدای استان کردستان در راستای دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب در طول هشت سال جنگ تحمیلی در کنار دیگر شهدای اسلام عاشقانه جنگیدند و با نثار خونشان از آرمانهای انقلاب و کشور دفاع کردند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا از دیدگاه اسلام و قرآن اذعان داشت: خانوادهای معظم شهدا در حراست از ارزشهای نظام اسلامی، تبیین اندیشههای حضرت امام (ره) و منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نقش بسزایی دارند.
معاون امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در پایان یادآور شد: ارگانهای فرهنگی و رسانههای ارتباط جمعی باید توجه بیشتری به درج آثار، دیدگاهها و زندگینامه شهدای منطقه داشته باشند.
در ادامه این دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز گزارشی از برنامه ها و اقدامات اجرایی این شورا را ارائه کرد.
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