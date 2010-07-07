حمیدرضا نوروزی رئیس هیئت مدیره موسسه سینما هفت در ارتباط با توزیع آثار سینمایی در سوپر مارکتها توسط شبکه‌های نمایش خانگی به خبرنگار مهر گفت:عرضه سی‌دی‌ در سوپر مارکتها از سال 85 شروع شد و موسسه ما به عنوان یکی از بنیانگذاران توزیع آثار در این مراکز بودیم. طبق تحقیقاتی که بر روی بازار انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم با توجه به شرایط فعلی توزیع آثار در سوپر مارکتها می تواند در آینده نزدیک تیراژ فیلم ها و قیمت رایت را بالا ببرد.

وی افزود: در حال حاضر توزیع آثار در سوپر مارکتها با پیش بینی چند سال پیش ما برابر است. 15 تا 25 درصد برگشت سرمایه ما از طریق فروش آثار در همین مراکز است. برگشت این سرمایه می تواند به سینما کمک زیادی کند.

نوروزی در ادامه بیان کرد:البته افرادی هم که در سوپر مارکتها فعالیت می کنند در زمینه سینما تخصصی ندارند و حتی شاید نتوانند برای جذب مخاطب برای فروش فیلم گفتگو کنند، اما همین امکان فعلی به فروش فیلم ها کمک زیادی کرده است. زیرا مردم می توانند در طول روز در کنار تهیه مایحتاج روزانه فیلم نیزخریداری کنند. اگر بخواهیم این امکان را از شبکه نمایش خانگی بگیریم عملا 25 درصد از فروش را از دست می‌دهیم.

رئیس هیئت مدیره سینما هفت، تاکید کرد: وقتی جایی برای عرضه این آثار به صورت گسترده وجود ندارد، تنها مکان خوب همین سوپر مارکتها است. اگر بتوانیم جایگاه مناسبی مانند فروشگاههای زنجیره ای در تهران و شهرستانها به صورت گسترده در اختیار داشته باشیم در آن صورت است که می توانیم توزیع در سوپر مارکتها را به آن مکانها منتقل کنیم. تا زمانی که چنین جایگاههایی وجود ندارد، بهترین گزینه همین سوپر مارکتها است.

وی در ارتباط با کپی غیر قانونی فیلم ها در شهرستانها، افزود: مرکز کپی غیرقانونی در شهرستانها همچنان ویدئو کلوپ ها هستند و این موضوع ربطی به سوپر مارکتها ندارد. به طور نمونه در استان مازندارن ما در طول یک سال حدود 20 هزار تا 30 هزار فروش توسط سوپر مارکتها از نسخه اصلی فیلم ها داشتیم. بیشترین فروش ها در سوپر مارکتها از همان نسخه اصلی است و آنها در کپی غیر قانونی آثار دخالتی ندارند.

نوروزی با اشاره به راه اندازی شبکه کابلی در کشور عنوان کرد: شبکه اینترانتی و یا کابلی در همه جای دنیا تا کنون وجود داشته و نتایج قابل قبولی نیز از آن ارائه شده است. قطعا ورود این تکنولوژی هم به صرفه است و امکان راحت تر و بهتری برای مخاطبین به همراه دارد.آنها می توانند در هر ساعت شبانه روز با روشن کردن تلویزیون انتخابهای مختلفی داشته باشند.

وی افزود: من به راه اندازی این شبکه خوش بین هستم و امیدوارم به زودی فرهنگ سازی های لازم دراین ارتباط صورت گیرد. در کشور حتی زمینه های فنی برای این طرح وجود دارد. قطعا هر وسیله ای که برای مخاطب سهل الوصول تر و همچنین برای ما هزینه کمتری در بر داشته باشد مورد استقبال مدیران شبکه نمایش خانگی قرار می گیرد. با این روش رایت غیر قانونی آثار هم محدود می شود.

رئیس هیئت مدیره موسسه سینما هفت، درباره توزیع آثار در شهرستانها، عنوان کرد: متاسفانه بیشتر کپی‌های غیر مجاز در شهرستانها انجام می شود. به طور نمونه زمان توزیع فیلم "کتاب قانون" در شبکه نمایش خانگی من با یکی از ویدئو کلوپ‌ها در شهرستانها صحبت کردم و متوجه شدم، آنها فقط دو نسخه اصلی فیلم را خریده اند و درست چند روز بعد از توزیع اولیه از همین رایت غیر قانونی حدود 250 نسخه فروخته اند. با این وجود ما سالیانه در شهرستانها در صورت مبارزه با کپی های غیر مجاز می توانیم با برگشت سرمایه ای بیشتری روبرو شویم که به چرخه اقتصادی سینما نیز کمک می کند.

وی در ارتباط با تولید فیلم های سطحی و نازل و توزیع آن در شبکه نمایش خانگی گفت: تولید این فیلم ها توسط همین کارگردانان و تهیه کنندگانی انجام می شود که در سینما فعالیت می کنند. آنها اغلب این آثار را یا برای تلویزیون و یا شخصا تولید می کنند و پیشنهاد فروش را به شرکت‌های ویدئو رسانه ارائه می کنند.

سینمای ایران سالی 50 تا 70 فیلم تولید دارد،همچنین حدود 700 فیلم خارجی نیز سالانه به بازار می آید. اما نیاز شبکه نمایش خانگی 1500 فیلم است.

نوروزی ادامه داد: البته چندین موسسه ویدئو رسانه مدتی است کار تولید آثاری را آغاز کردند اما تا وارد شبکه نشوند نمی توان درباره کیفیت آنها صحبت کرد. مجموعه سینما هفت تا کنون حتی یکی از این اثار سخیف و سطحی را خریداری نکرده است. بیشتر تلاش می کنیم با فیلم هایی وارد قرارداد شویم که با مخاطبین ارتباط برقرار می کنند تا مردم اعتماد خود را از دست ندهند.

رئیس هیئت مدیره موسسه سینما هفت در پایان تاکید کرد: من معتقدم فضا باید برای تولید هر اثری باز باشد تا مخاطب، خود انتخاب کند. به طور نمونه فروش "شیر و عسل" و "طلا و مس" در سینماها نمایانگر همین موضوع بود . مخاطبین با دیدن فیلم‌های روز دنیا در حال حاضر می توانند تفاوت بین اثر خوب و بد را تشخیص دهند.

وی خاطر نشان کرد: تولید فیلم‌های ویدئویی جای فیلم‌های سینمایی را در شبکه نمایش خانگی تنگ نمی کند. سینمای ایران سالی 50 تا 70 فیلم تولید دارد،همچنین حدود 700 فیلم خارجی نیز سالانه به بازار می آید. اما نیاز شبکه نمایش خانگی 1500 فیلم است و ما فقط 750 فیلم ارائه می کنیم. همین ضعف باعث می شود فیلم های خارجی غیر مجاز بدون نظارت وارد بازار شوند. فکر می کنم آثار ویدئویی باید تولید شوند اما باید کارشناسی شده و مورد نظارت قرار گیرند.