محدودیتهای ترافیکی در محورهای ارتباطی مازندران اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تعطیلات آخر هفته و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و روانی تسهیل در امر عبور و مرور در روزهای پنج شنبه و جمعه 10 تا 11 تیر ماه، محدودیتهای ترافیکی در محورهای پر تردد مازندران اجرا می شود.

بر اساس اطلاعیه پلیس راه مازندران، تردد موتورسیکلت در ایام تعطیلات از روز پنجشنبه 10 تیر تا روز جمعه 11 تیر در محور کندوان، هراز، فیروزکوه ممنوع است.

تردد انواع تریلی و کامیون از محور کرج چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل از ساعت 14 تا 24 روز جمعه 11 تیر از کرج به سمت چالوس ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 و30 دقیقه تا ساعت 24 از بالای مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز پنجشنبه 10 تیر و از ساعت 6 صبح تا 24 روز جمعه 11 خرداد تردد کلیه کامیون و کامیونت ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی ممنوع است.

تردد کلیه تریلر ها به استثنای تریلی های مواد سوختی و فاسد شدنی از 6 صبح تا 24 روزهای جمعه 11 تیر از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

این اطاعیه به رانندگانی که قصد تردد در سایر محور های مواصلاتی را دارند توصیه کرد ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ، به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توجه نمایند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره تلفن 71-3287070-0151و خط امین 2182934 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راهای استان مازندران است.