سرگردانی مسافران اسلامشهری در ایستگاه های مترو تهران

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر،‌ فرماندار اسلامشهر بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهرگفت: متاسفانه شهرداری تهران بدون کسب نظر و هماهنگی با مسئولان شهرستان، از توقف اتوبوس ها و تاکسی های خط ایستگاه متروی علی آباد به اسلامشهر و سوارکردن مسافرهادر این ایستگاه جلوگیری کرده و این وسایل حمل و نقل عمومی را به ایستگاه شاهد منتقل کرده است که در مدتی که این کار صورت گرفته اعتراضات شدید مردم و رانندگان را دربر داشته است.

وی گفت: با این کار حدود 16 کیلومتر به مسیر تردد مسافران افزوده می شود و حال آنکه مسیرهای جایگزین جهت تردد، مسیرهای مناسبی نیستند و احتمال بروز هرگونه اتفاق و حادثه در این مسیرها وجود دارد کما اینکه در این مدت نیز حوادث تلخی روی داده است.

وی افزود: ما در مقابل وقت و سلامت مردم مسئول هستیم و این چه استدلالی است که این حجم انبوه مسافر را که هم از اسلامشهر برای کار به تهران می آیند و هم از تهران جهت کار و تحصیل به اسلامشهر می روند، به چند ایستگاه دورتر منتقل کنیم در حالیکه همه قطارها نیز به ایستگاه شاهد نمی روند.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب افزایش مسیر طی شده توسط مترو و اتوبوس یا تاکسی، یک مسافر بیش از 30 دقیقه به زمان سفرش افزوده می شود.

رئیس شورای تامین شهرستان اسلامشهر گفت: این موضوع نارضایتی مسافران و رانندگان را در بر داشته است و ما تذکرات و نکات لازم را به مسئولان شهرداری تهران رسما اعلام کرده ایم و بارها با آنها صحبت کرده ایم و خواسته به حق مردم را که بازگشت ایستگاه به مکان اولیه است را به آنها یادآوری کرده ایم و امروزهم اعلام می کنیم که عواقب هرگونه مسائل سیاسی و اجتماعی این طرح که واقعا غیر کارشناسی است به عهده مسئولان شهرداری تهران خواهد بود و آنان باید پاسخگوی آن باشند.

افتتاح دو جایگاه جدید عرضه سوخت CNG درشهرستان

فرماندار اسلامشهر در این جلسه گفت: در چند روز آینده دو ایستگاه جدید عرضه سوخت گاز طبیعیCNG به صورت رسمی در شهرستان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود:‌ با افتتاح این دو جایگاه جدید عرضه سوخت گاز صبیعیCNG، مجموع جایگاه های شهرستان به پنج جایگاه خواهد رسید که نقش بسزایی در کاهش زمان سوخت گیری و رفاه مردم شریف شهرستان خواهد داشت.

وی گفت: عملیات اجرایی ساخت و راه اندازی سه جایگاه دیگر نیز در چهاردانگه و اسلامشهر در حال پیگیری و انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در ساخت هر جایگاه، دولت اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100میلیون تومان صرف می کند و آنها راپس از ساخت و تجهیزجهت بهره برداری به شهرداری ها تحویل می دهد که یک کار بسیار بزرگ در کل کشور است و نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین و هزینه های آن و کاهش آلودگی هوا داشته است.