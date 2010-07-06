مجوز 254 مرکز توسط بهزیستی در زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر سه شنبه با بیان اینکه طی سال ۸۸ کمیسیون استان ۲۰ مورد پروانه تأسیس موسسه صادر کرده است، افزود: مجوز جهت تأسیس مهدهای کودک، تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی،تأسیس خانه سلامت دختران و زنان، تأسیس کلینیک و اورژانس مددکاری اجتماعی، تأسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان و حرفه آموزی معلولان جزو مراکز ۱۳ گانه ای است که می توانند از بهزیستی مجوز دریافت نمایند.

وی با اشاره به صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و پروانه تأسیس ابراز داشت: متقاضیان جهت تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن،مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمان و بازتوانی معتادین و تأسیس انجمن ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه ها نیز از دیگر مواردی هستند که می توانند از بهزیستی مجوز دریافت نمایند.

بلوچی در مورد نحوه تأسیس مراکز غیر دولتی گفت: مجوز تأسیس مراکز جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی که در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی باشند صادر می گردد.

وی افزود: مدت اعتبار موافقت های اصولی یک سال است و در صورت درخواست مجدد متقاضی قابل بررسی است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان یاد آور شد: هیچ فرد حقیقی نمی تواند مجوز بیش از یک فعالیت را دریافت نماید.در اجرای ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صدور مجوز برای مواد ۱۳ گانه این ماده به عهده سازمان بهزیستی است.

بلوچی گفت: کمیسیون ماده ۲۶ با حضور رئیس کمیسیون، دبیر و معاونین تخصصی،حراست،مسئول بازرسی و کارشناسان امور تخصصی بهزیستی تشکیل می شود.