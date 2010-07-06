نداشتن مناصب وزارتی برای زنان نباید محرومیت تلقی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی ظهر سه شنبه در دیدار شماری از دانشجویان، نخبگان و بسیجیان استان قم اظهار داشت: امروز زنان ما نباید داشتن مناصب و جایگاه دنیوی را برای خود فضیلت بدانند و نداشتن مناصب وزارتی و دنیوی را محرومیت بخوانند؛ زیرا محرومیت آن است که انسان از رضای خداوند و ائمه اطهار علیهم السلام بی‌بهره باشد و آنچه در درگاه الهی فضلیت به شمار می‌آید حفظ حجاب، عفت و پاکدامنی و عمل به دستورات دینی است.



وی افزود: در زمان غیبت انسان می‌تواند با عمل به فرایض الهی به جایگاه و مقامات بالا برسد و یا با بی‌توجهی به مسائل دینی دچار سقوط و انحطاط شود که هیچ مسیری برای بازگشت آن وجود ندارد‌ بنابراین جوانان ما باید مراقب باشند تا خدای نکرده در جایگاه انحطاط و سقوط قرار نگیرند.



وی رعایت شئؤنات اسلامی را برای جوانان مهم برشمرد و راه تهذیب نفس و نزدیک شدن به خدا و ائمه اطهار علیهم السلام را عمل به واجبات و ترک محرمات دانست.



بشر در عصر غیبت از برخی نعمت‌ها محروم است



وی با اشاره به روایتی اظهار داشت: بر اساس روایات، هیچ روزی نیست که زمین بدون حجت باقی بماند و همیشه حجت خدا برروی زمین وجود دارد، این روایت نشان می‌دهد که هدایت جوامع بشری از جایگاه خاصی برخوردار است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه بشریت در عصر غیبت از برخی نعمت‌ها همچون حضور حضرت محروم است، افزود: گرچه امام زمان (ع) در میان ما حضور دارند و ما ایشان را نمی‌بینیم اما باید ببینیم در این وضعیت تا چه حد توانسته‌ایم به عهد و پیمان خود با ایشان پایدار باشیم.



وی تاکید کرد: بر اساس برخی روایات کسانی که در این عصر، غیرت اسلامی خود را حفظ کنند و به سنت‌های الهی جامعه عمل بپوشانند به منزله کسانی هستند که در پیش روی پیامبر با دشمنان ایشان به مبارزه می‌پردازند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه عصر غیبت، عصر آزمایش و امتحان الهی است، افزود: انسان‌ها در عصر غیبت در مرحله امتحان و آزمایش الهی هستند و کسانی که در مسیر دین، ثابت قدم‌تر باشند در درگاه الهی مقرب‌تر خواهند بود.



داشتن نعمت ولایت فقیه ارزشمند است



آیت‌الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش، داشتن نعمت ولایت حضرت ولی عصر(ع) را بسیار ارزشمند خواند و گفت: ما باید قدردان نعمت ولایت اهل بیت باشیم و به لوازم آن عمل کنیم.



وی تاکید کرد: باید با رفتار و اخلاق درست خود کاری کنیم که زینت ائمه اطهار باشیم؛ زیرا کسی که خود را وابسته به ائمه اطهار علیهم اسلامی می‌داند باید رفتار و کردار خود را نیز همچون آنها نماید تا مردم با دیدن آن به یاد ائمه اطهار علیهم اسلامی بیفتند.



وی با قدردانی از حضور فعال جوانان بسیجی در عرصه احیای جامعه مهدوی اظهار داشت: امیدواریم در آینده شاهد پویایی فعالیت‌های شما در گسترش فرهنگ مهدوی باشیم.