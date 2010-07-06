قیمت گوشت مرغ 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه افزایش جزئی داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 20600 تا 29000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج ، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه دو اندکی افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه یک کاهش جزئی داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی اندکی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش جزئی یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران سیب قرمز تخم لبنان، سیب زرد تخم لبنان، پرتقال درجه یک و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تربه بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان، سیب زرد تخم لبنان، خربزه و هندوانه نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه شلیل و شبرنگ کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای گوجه فرنگی و سیب زمینی کاهش ولی قیمت سایر این گروه به ویژه لوبیا سبز افزایش یافت.

در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله کاهش جزئی داشت.

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد اندکی افزایش ولی قیمت قند و شکر کاهش جزئی یافت. بهای روغن نباتی مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 8/. درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 2.5 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 6/. درصد و برنج داخله درجه دو 2/. درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه یک 4/. درصد کاهش یافت. در گروه حبوب بهای لپه نخود بدون تغییر بود. قیمت لوبیا چیتی معادل 1/. درصد و لوبیا چشم بلبلی 9/. درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/. درصد تا 8/. درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل 10.6 درصد، سیب زرد تخم لبنان 8.2 درصد، خربزه 9.6 درصد و هندوانه 1.1 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 5/. درصد تا 36.8 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازیه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای گوجه فرنگی معادل 1.1 درصد و سیب زمینی 7/. درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2/. درصد تا 20.5 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل 1/. درصد و گوشت مرغ 10.2 درصد افزایش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله 8/. درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغنی نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای چای خارجی معادل 1/. درصد و روغن نباتی جامد 2/. درصد افزایش ولی قیمت قند و شکر هر یک 2/. درصد کاهش داشت. بهای روغن نباتی مایع ثابت بود.