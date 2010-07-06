منادی وحدت در "ضاحیه" آرام گرفت / ویژگیهای شخصیتی علامه فضل الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، پیکر مطهر علامه سید محمد حسین فضل الله که از ساعاتی پیش بر روی دوش جمعیت دهها هزار نفری -که غسان بن جدو مدیر دفتر شبکه الجزیره از حضور صدها هزار نفری سخن گفته بود،- به سمت مسجد امامین حسنین(ع) در ضاحیه(جنوب) بیروت تشییع می شد، لحظاتی پیش با اقامه نماز میت بر پیکر علامه فقید در جوار منبری که همواره با خطبه های روشنگرانه خود منادی وحدت میان مسلمانان اعم از سنی و شیعه و همه ادیان الهی بود، به خاک سپرده شد.



در پی رحلت علامه فضل الله، سه روز عزای عمومی در لبنان اعلام شد و پرچم لبنان در مراکز دولتی و عمومی به حال نیمه فراشته درآمد و همچنین موسسات رسمی و مراکز تجاری در بیروت به ویژه ضاحیه و دیگر شهرهای لبنان تعطیل شد.



در این مراسم علاوه بر قشرهای مختلف مردم لبنان، هیئتهای بلندپایه هایی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و هیئتی به ریاست مسعود زریبافان به نمایندگی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، هیئتی از سوی امیر قطر به ریاست فرزند وی، هیئت بلندپایه از سوی پارلمان عراق با حضور نمایندگان احزاب مختلف، هیئتی از سوی رئیس امارات متحده عربی و همچنین هیئتهایی از دیگر کشورهای اسلامی و عربی و شخصیتهای بلندپایه سیاسی و مذهبی لبنان حضور داشتند.

آیت الله جنتی در گفتگو با المنار، رحلت علامه فضل الله را مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام و ایشان را از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار جهان اسلام دانست.



علامه فضل الله بارها به ویژه در سال 1985 هدف تلاشهای تروریستی مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، اما تقدیر الهی بر آن بود تا این عالم برجسته و منادی وحدت در لبنان و جهان اسلام یکشنبه 13 تیر در بیمارستان بهمن بیروت بر اثر خونریزی شدید داخلی دعوت حق را لبیک بگوید.



نکته قابل توجه درباره علامه سید محمد حسین فضل الله به جنگ 33 روزه 2006 بر می گردد که با وجود حملات وحشیانه زمینی، دریایی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت و با وجود درخواستهای مکرر رهبران حزب الله به ویژه شهید عماد مغنیه برای ترک این مکان و رفتن به منطقه امن، این عالم فقید در مسجد امامین حسنین(ع) باقی ماند و هیچ ترسی از حملات صهیونیستهای غاصب به خود راه نداد.



روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و بیانات ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی علامه فضل الله در کنار تاکید مستمر ایشان بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی و تمام ادیان اسلامی و تاکید بر خنثی کردن طرحهای تفرقه افکنانه دشمنان و حمایت دائمی از مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین بر ضد اشغالگران صهیونیست از مهمترین ویژگی های شخصیتی عالم برجسته اسلامی لبنان بود.

نابودی رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین آرزوهای علامه فقید بود و ایشان در خطبه های نماز جمعه بارها بر ضرورت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت مشروع آنها برای بازپس گیری سرزمین تحت اشغال تاکید می کرد، علامه فضل الله همچنین از منتقدان همیشگی و جدی سیاستهای سلطه گرانه آمریکا بود و بر ضرورت حفظ هوشیاری امت اسلام به ویژه مردم لبنان در برابر طرحهای فتنه افکنانه کاخ سفید تاکید می کرد.



بر خلاف جوسازی و فضاسازی برخی رسانه های عربی و تلاش آنها برای القای وجود اختلاف میان علامه فضل الله و جمهوری اسلامی ایران، این عالم فقید از مهمترین حامیان انقلاب اسلامی بود و بارها از حقوق مشروع هسته ای جمهوری اسلامی ایران دفاع می کرد.

یکی دیگر از ویژگی های ممتاز شخصیتی علامه فضل الله، توجه به حقوق محرومان و به ویژه ایتام بود و در این زمینه این عالم فقید چندین جمعیت خیریه برای رسیدگی به امور این قشر مظلوم تاسیس کرده بود.