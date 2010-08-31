واگذاری مسئولیتهای اجرایی به نمایندگیهای استانی و تمرکز مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به فعالیتهای ستادی، برنامه ریزی و نظارتی، اهمیت زیادی به فعالیتهای دفاتر استانی داده است. آنچه می خوانید حاصل گفتگوی مهر با زهرا راستی مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران است. این منطقه مدیریتی نزدیک به یک پنجم تمامی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور را در خود جای داده است.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: خانم راستی؛ در ابتدا به عنوان مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران اطلاعاتی درباره مناطق مدیریتی حوزه های علمیه خواهران مطرح می کنید.

- مدیر منطقه یک حوزه های علمیه خواهران: مدیریتهای مناطق حوزه های علمیه خواهران به عنوان بازوهای اجرایی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور عمل می کنند. هر یک از این مناطق مدیریتی کلیه مدارس و حوزه های علمیه استان یا منطقه مدیریتی خود را تحت پوشش دارند.

* وظیفه این مدیریتها در مناطق چیست؟

- مدیریتها نسبت به اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرکز در مدارس، اجرای بخشنامه ها، اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی مرکز و هدایت و کنترل برنامه های مدارس علمیه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم وارد عمل می شوند. برقراری ارتباط با مدارس، برگزاری جشنواره ها و همایشها، نظرسنجی و نظرخواهی از کسانی که عهده دار انجام آیین نامه ها، بخشنامه ها و ضوابط تعیین شده از طرف مرکز در مدارس و حوزه های علمیه خواهران هستند و انتقال این نظر سنجی ها به مرکز در جهت برنامه ریزی های منسجم تر از وظایف مدیریتهای مناطق است. در واقع مناطق بازوان اجرایی و مدیریتی مرکز هستند.

* مدیریت منطقه یک شامل کدام استانها می شود و چه تعداد حوزه علمیه را تحت پوشش دارد؟

- در حال حاضر 9 منطقه مدیریتی در سراسر کشور داریم که استانهای تهران و سمنان منطقه یک مدیریت حوزه های علمیه خواهران را تشکیل می دهند. 45 حوزه علمیه خواهران در مقطع سطح 2 (کارشناسی) و 8 حوزه در مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) زیر نظر این مدیریت فعالیت می کنند.

* این مدیریت چه بخشهایی دارد و وظایف این بخشها چیست؟

- این مدیریت به صورت کلی شامل دو معاونت است. معاونت امور محتوایی و معاونت پشتیبانی. طبق آیین نامه کاری معاونت امور محتوایی باید کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را تحت پوشش داشته باشد. در منطقه یک با توجه به حجم زیاد فعالیتها و همچنین اهمیت برنامه های فرهنگی در سطح مدارس و حوزه های علمیه منطقه، معاونت جداگانه ای برای امور فرهنگی در نظر گرفته شده که هم فعالیتهای فرهنگی مدارس تحت پوشش را حمایت و پشتیبانی می کند و هم با توجه به ارتباط و تعامل این مدیریت با سایر ارگانها و سازمانهای غیر حوزوی، فعالیتها و برنامه های خاص خودش را دارد.

* لطفا راجع به این ارتباط و تعامل با سایر سازمانها توضیح می دهید؟

- حوزه های علمیه خواهران به خصوص در تهران با بسیاری از مراکز غیرحوزوی اعم از نهادها، ارگانها، سازمانها و وزارتخانه ها در زمینه های مختلف همکاری و تعامل دارند. از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، امور مساجد، بنیاد تخصصی مهدویت، کانون اندیشه جوان و مراکز دیگر که ساماندهی این روابط را معاونت فرهنگی به عهده دارد. درباره نحوه این همکاریها و اطلاعات بیشتر در این مورد هم به نظرم بهتر است با معاونت فرهنگی که مسئول ابن برنامه ها هستند صحبت کنید.

* راجع به وظایف و فعالیتهای بخش های مختلف می فرمودید.

- در مورد واحد فرهنگی همانطور که گفتم به دلیل گستردگی و حجم زیاد فعالیتها درا ین بخش با موافقت مرکز مدیریت یک معاونت جداگانه برای امور فرهنگی درنظر گرفته شده که به طور کلی مسائل مربوط به وضعیت فرهنگی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران در سطح منطقه را دنبال می کند. مسابقات فرهنگی- هنری، مسابقات قرآنی، مسابقات کتابخوانی، مشاوره، مسائل تبلیغی، اعزام مبلغ به مراکز مختلف، زمینه سازی برای شرکت مدارس و حوزه های تحت پوشش در برنامه هایی که در سطح شهر یا استان برگزار می شود، ارتقاء سطح توانمندیهای مسئولان فرهنگی، ارتباط با مجموعه های فرهنگی جامعه و سایر مواردی که در حیطه وظایف واحد فرهنگی قرار می گیرد از جمله وظایف این معاونت است. البته یکی از مهمترین فعالیتهای واحد فرهنگی، موضوع تاسیس حوزه های علمیه خواهران و پیگیری مسائل مربوط به برقراری و تداوم شرایطی است که یک حوزه برای برپا بودن و ادامه فعالیت خود به آنها نیاز دارد چون گاهی مسائل و مشکلاتی پیش می آید که ممکن است باعث توقف فعالیتهای یک حوزه علمیه شود مانند تغییر موسس، تغییر مکان حوزه و سایر موارد که در این شرایط مسئله انتقال طلاب به مراکز دیگر و یا تلاش برای رفع موانع و استمرار فعالیتهای حوزه در واحد فرهنگی پیگیری می شود. همچنین جایابی مکانهایی که نیاز به تاسیس حوزه خواهران دارند، تشویق افرادی که مایل به همکاری در زمینه تاسیس حوزه های علمیه خواهران هستند، زمینه سازی برای حضور فعال موسسین، تشکیل هیئت امناء و فعال سازی آن از طریق شرح وظایف طبق آیین نامه و واگذاری مسئولیتها به عهده معاونت فرهنگی مناطق است.

در معاونت امور محتوایی، فعالیتهای آموزشی شامل برگزاری آزمونهای پذیرش در مقطع سطح 2 و 3 (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، فعالیتها و هماهنگیهای قبل و بعد از برگزاری آزمون مانند اطلاع رسانی و توزیع کارت ورود به جلسه، رسیدگی به امور طلاب، امور فارغ التحصیلان، بررسی وضعیت اساتید، مجوز تدریس، ارزیابی، برگزاری دوره های ضمن خدمت، بررسی برنامه های آموزشی در حوزه ها و نظارت بر امور آموزشی، پیگیری موارد مربوط به پایان نامه، فراخوان های پژوهشی، شرکت در فراخوان های پژوهشی دیگر مراکز با در نظر گرفتن تناسب آنها با مراکز حوزوی، پیگیری پرونده ها و کارنامه های پژوهشی مدارس از جمله فعالیتهایی است که باید توسط معاونت امور محتوایی انجام شود.

معاونت امور پشتیبانی هم فعالیت های پشتیبانی از خود منطقه و پشتیبانی از مدارس را در حیطه تعریف شده از طرف مرکز، انجام می دهد.