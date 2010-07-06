محمود بهرامی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرامی از بازیگران قدیمی تئاتر، تلویزیون و سینما که در بیمارستان لبافی‌نژاد مدتی به دلیل بیماری ریوی بستری بود درگذشت.

مرحوم بهرامی در سال 1316 در شهر تویسرکان متولد شد. آغاز فعالیت هنری وی از سال 1334 با قصه نویسی در نشریات مختلف بود. همچنین بازی در سینما را از سال 1350 شروع کرد. "ازدواج در وقت اضافه" آخرین بازی وی در سینما محسوب می شود که هم اکنون بر پرده سینماها قرار دارد.

از دیگر آثار وی می توان به "آقای هفت رنگ"، "اگه می تونی منو بگیر"، "راننده تاکسی"، "چند می‌گیری گریه کنی"، "قلقلک"، "اسپاگتی در هشت دقیقه"، "بله برون"، "سیزده گربه روی شیروانی"، "گاهی به آسمان نگاه کن"، "بازیگر"، "شهردار مدرسه"، "ماه پیشونی"، "من زمین را دوست دارم" و... اشاره کرد.

بازی در تله‌ فیلم "جفت پوچ" و سریال‌ "بزنگاه" رضا عطاران نیز از آخرین فعالیت های وی در تلویزیون به شمار می رود.

مراسم تشییع پیکر این بازیگر پنجشنبه 17 تیر از ساختمان شماره 2 خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان برگزار خواهد شد.