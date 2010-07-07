"اشکهای پیازی" در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان حکایت کودکی به اسم نام-هونگ را روایت میکند که از ویتنام فرار کرده و خانه جدیدی در استرالیا پیدا کرده است.
وی مدتهاست دلتنگ خانه و خانوادهاش شده و منتظر شنیدن خبری از آنها به سر میبرد. نام- هونگ زمان زیادی در آرزوی ریختن اشکهای واقعی است؛ نه اشکهایی که با خرد کردن پیاز در رستوران عمهاش میریزد. اما اشکهای واقعی زمانی سرازیر میشود که یاد میگیرد چگونه در درونش لبخند بزند و بالاخره بخندد.
در این داستان که برای کودکان نوشته شده میخوانیم: معلممان یک جفت گوشواره گوشش کرده که دو تا طوطی بزرگ و قرمز از آن آویزان است و موهایش بلند و فری است. اسمش خیلی طولانی است. به همین خاطر از ما خواسته است او را خانم لیلی صدا بزنیم. دنی به او میگوید: "خانم لیلی لنگ دراز." وقتی از دست دنی عصبانی میشود صدایش در اتاق میپیچید و مثل یک زنبور دیوانه از پنجره بیرون میرود.
تصویرهای مییاملو در "اشکهای پیازی" به فضاسازی داستان کمک کرده و باعث جذابتر شدن آن شده است.
دیانا کید (1939-2000) نویسنده استرالیایی است که مدتی در شهر ملبورن زادگاهش معلم دبستان بود و بعد زندگی کولیواری در پیش گرفت و به کشورهای یونان، انگلستان و اسپانیا رفت. وی سر انجام به زادگاهش بازگشت و علاوه بر معلمی به کار نویسندگی مشغول شد.
از دیگر آثار کید میتوان به "یک جای آبدار و گوشتالو" و "دوستت دارم جیسون ویلان" اشاره کرد.
کتاب "اشکهای پیازی" با شمارگان 5000 نسخه در 68 صفحه و به قیمت 1000 تومان منتشر شده است.
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