3 قانون جدید روی میز کمیسیون لوایح/لایحه حمایت از اطفال به مجلس می رود

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی لایحه های ارجاعی از قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت خبر داد و افزود: لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه اصلاح آیین دادرسی مدنی، لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از بزه دیدگان از قوه قضائیه به دولت ارجاع شده که پس از بررسی و کار کارشناسی در این کمیسیون، برای تصویب به مجلس ارائه می شود.

وی گفت: به غیر از لایحه اصلاح آیین دادرسی مدنی، لایحه های حمایت از اطفال و نوجوانان، حمایت از بزه دیدگان و آیین دادرسی تجاری برای اولین بار تدوین شده و در صورت تصویب مجلس به قانون تبدیل می شوند.

عضو کمیسیون لوایح دولت با اشاره به اینکه این چهار لایحه در زمان ریاست آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه تدوین و به دولت ارجاع شده افزود: به دلیل کثرت لایحه ها در نوبت کمیسیون لوایح دولت، هنوز موعد بررسی این چهار لایحه نرسیده ولی تا پایان مهرماه بررسی این لوایح به پایان می رسد.