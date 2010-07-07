میانگین اشغال ظرفیت اتوبوس در زنجان 56 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: توجه به آغاز سفرهای تابستانی، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد بخش مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی از اولویتهای امسال به شمار می رود.

وی هدف از کنترل ناوگان ویژه اتوبوس در این ایام را تکریم مسافر و رعایت ایمنی عنوان کرد و ادامه داد: در پایان سفرهای تابستانی و به منظور شناخت نقاط ضعف در بخش حمل مسافر، برنامه نظرسنجی همانند ایام نوروز صورت خواهد گرفت.

علی اکبری با بیان اینکه آموزش شاغلین بخش حمل ونقل جاده ای در استان زنجان در سه ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 100 درصد افزایش یافته است، افزود: سال گذشته بیش از هزار و 45 نفر از شاغلین بخش حمل ونقل جاده ای استان زنجان اعم از مدیران شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر استان، رانندگان حرفه ای بخش حمل و نقل جاده ای شش هزار و 270 نفر ساعت آموزش دیدند.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 859 نفر از رانندگان حرفه ای بخش حمل و نقل کالا و مسافر استان زنجان در 22 دوره آموزش شرکت کرده و موفق به کسب گواهینامه پایان آموزش شده اند.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان آموزشهای ارائه شده را شامل دوره های آموزش ابعاد و اوزان بار، حمل و مهار ایمن بار، حمل مواد خطرناک، اخلاق حرفه ای و آشنائی با قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: ین دوره های آموزشی با همکاری این اداره کل، انجمن های صنفی حمل ونقل کالا و مسافر، اداره کل فنی و حرفه ای استان و پایانه بار صبای زنجان برگزار شده است.

علی اکبری هدف از برگزاری دوره های آموزشی را آشنایی مدیران و رانندگان با اصول و ضوابط شغلی و مهارتهای حرفه ای، پیشگیری از بروز سوانح جاده ای، افزایش بهره وری حمل و نقل جاده ای، ارتقاء مهارتهای حرفه ای عنوان کرد.