نقشه جامع علمی تنها یک پیش نویس دارد/ آخرین وضعیت نقشه جامع علمی

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کل بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب گذشته (سه شنبه شب) به نقشه جامع علمی کشور اختصاص یافت و جداول شاخصها تا مقدار زیادی پیش رفت.
وی در پاسخ به مباحثی که درباره وجود نقشه های متعدد علمی در کشور مطرح می شود گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یک پیش نویس دارد و همین یک پیش نویس را مورد بررسی قرار می دهد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره زمان پایان کار بررسی پیش نویس نقشه جامع علمی کشور گفت: حداقل یکی دو جلسه دیگر نقشه جامع باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
به گزارش مهر، در جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی نظری و چشم انداز و اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور به عنوان مجموعه ای جامع، هماهنگ، پویا و برخوردار از ساختار، اولویتها، سیاستها و راهبردها و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و آینده نگر برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در حوزه برنامه ریزی و تحول راهبردی علم و فناوری و نوآوری؛ مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.
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