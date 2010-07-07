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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۳

دکتر خاموشی در گفتگو با مهر:

نقشه جامع علمی تنها یک پیش نویس دارد/ آخرین وضعیت نقشه جامع علمی

نقشه جامع علمی تنها یک پیش نویس دارد/ آخرین وضعیت نقشه جامع علمی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جلسه سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه این جلسه حول محور نقشه جامع علمی کشور برگزار شد از آخرین وضعیت این نقشه خبر داد.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کل بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب گذشته (سه شنبه شب) به نقشه جامع علمی کشور اختصاص یافت و جداول شاخصها تا مقدار زیادی پیش رفت.

وی در پاسخ به مباحثی که درباره وجود نقشه های متعدد علمی در کشور مطرح می شود گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یک پیش نویس دارد و همین یک پیش نویس را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره زمان پایان کار بررسی پیش نویس نقشه جامع علمی کشور گفت: حداقل یکی دو جلسه دیگر نقشه جامع باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی نظری و چشم انداز و اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور به عنوان مجموعه ای جامع، هماهنگ، پویا و برخوردار از ساختار، اولویت‌ها، سیاست‌ها و راهبرد‌ها و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و آینده نگر برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه برنامه ریزی و تحول راهبردی علم و فناوری و نوآوری؛ مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

همچنین سه محور مهم مربوط به فصل چشم انداز علم و فناوری‌ جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی شامل توانمندی کشور در تولید و توسعه علم و فناوری‌، برخورداری از دانشمندان فرهیخته و احراز مرجعیت علمی در سطح جهانی مورد تصویب اعضای این شورا قرار گرفته بود.
 
مهمترین اهداف کلان نظام علم و فناوری‌ کشور شامل دستیابی به جایگاه شایسته علم و فناوری، استقرار جامعه‌ دانش بنیان و عدالت محور، احراز مرجعیت علمی در سطح جهانی، کمک به‌ ارتقاء سطح علم و فناوری‌ در جهان، ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان و در بین زبان‌های بین‌المللی علمی، توسعه همکاری‌ها با مراکز علمی و فناوری جهان، تعمیق و گسترش آموزش عمومی و تخصصی و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری نیز جلسات گذشته شورا به تصویب رسیده بود.
کد مطلب 1113587

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