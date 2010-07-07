نقشه جامع علمی تنها یک پیش نویس دارد/ آخرین وضعیت نقشه جامع علمی

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کل بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی در شب گذشته (سه شنبه شب) به نقشه جامع علمی کشور اختصاص یافت و جداول شاخصها تا مقدار زیادی پیش رفت.

وی در پاسخ به مباحثی که درباره وجود نقشه های متعدد علمی در کشور مطرح می شود گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها یک پیش نویس دارد و همین یک پیش نویس را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درباره زمان پایان کار بررسی پیش نویس نقشه جامع علمی کشور گفت: حداقل یکی دو جلسه دیگر نقشه جامع باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی نظری و چشم انداز و اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور به عنوان مجموعه ای جامع، هماهنگ، پویا و برخوردار از ساختار، اولویت‌ها، سیاست‌ها و راهبرد‌ها و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و آینده نگر برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست‌ ساله کشور در حوزه برنامه ریزی و تحول راهبردی علم و فناوری و نوآوری؛ مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

همچنین سه محور مهم مربوط به فصل چشم انداز علم و فناوری‌ جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی شامل توانمندی کشور در تولید و توسعه علم و فناوری‌، برخورداری از دانشمندان فرهیخته و احراز مرجعیت علمی در سطح جهانی مورد تصویب اعضای این شورا قرار گرفته بود.



مهمترین اهداف کلان نظام علم و فناوری‌ کشور شامل دستیابی به جایگاه شایسته علم و فناوری، استقرار جامعه‌ دانش بنیان و عدالت محور، احراز مرجعیت علمی در سطح جهانی، کمک به‌ ارتقاء سطح علم و فناوری‌ در جهان، ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان و در بین زبان‌های بین‌المللی علمی، توسعه همکاری‌ها با مراکز علمی و فناوری جهان، تعمیق و گسترش آموزش عمومی و تخصصی و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری نیز جلسات گذشته شورا به تصویب رسیده بود.