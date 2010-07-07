نشست هیئتهای العراقیه و دولت قانون/ عبدالمهدی گزینه توافقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، یک عضو مطرح ائتلاف کردستان عراق روز گذشته خاطر نشان کرد: ائتلاف کردستان وارد گفتگوهای جاری میان گروههای تشکیل دهنده اتحاد ملی(دولت قانون و ائتلاف ملی) تا زمانی که آنها اختلافاتشان را درباره نامزد نخست وزیری حل نکنند، نخواهد شد.



محمود عثمان افزود : ما گروههای دیگر را به تسریع در تشکیل دولت و تاخیر نداشتن در این زمینه ترغیب می کنیم، تلاشهای ائتلاف کردستان با وجود دیدارهای جلال طالبانی رئیس جمهوری با گروههای مختلف سیاسی برای نزدیک کردن دیدگاههایشان به یکدیگر، محدود است.



وی گفت: رئیس جمهوری از اعضای اتحاد ملی دعوت کرد برای تکمیل مذاکراتشان برای نهایی پرونده تشکیل دولت جدید به منطقه کردستان سفر کنند.



وی افزود: هیئت ائتلاف کردستان در جریان دیدارهای خود به نقطه نظرات طرفهای مقابل گوش می کند، اما هنوز هیچ گام مهم و عملی در راه تشکیل دولت جدید برداشته نشده است.



نشست ائتلاف مالکی و علاوی در منزل العطیه



چهارمین نشست میان فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی و دولت قانون به ریاست نوری المالکی در منزل شیخ خالد العطیه عضو دولت قانون با حضور حسن السنید، حیدرالعبادی و سامی العسکری، علی الدباغ و خالد الاسدی از دولت قانون و رافع العیساوی، محمد علاوی، سلمان الجمیلی، عبدالکریم السامرایی،حسین الشعلان، محمد تمیم و احمد المساری از فهرست العراقیه برگزار شد.



این نشست با هدف بررسی راههای توافق درباره تشکیل دولت جدید عراق در اسرع وقت برگزار شد.



منابع عراقی اعلام کردند در صورتی که دو گروه درباره نامزد نخست وزیری به توافق نرسند، عادل عبدالمهدی گزینه توافقی خواهد بود.



عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و دیگر مقامهای این کشور به قاهره سفر کرده است.