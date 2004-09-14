واگذاري مجدد دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم در دستور كار مجلس هفتم نيست

حسين اميري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: الحاق دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت در زماني كه به علت كمبود پزشك در كشور، پزشكان خارجي در ايران مشغول كار بودند صورت گرفت اما اكنون با رفع اين مشكل و توجه بيشتر به نظام آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي بحث واگذاري مجدد دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ميان كارشناسان و برخي از متخصصين دانشگاه هاي علوم پزشكي مطرح شده است.

وي تصريح كرد: آموزش و نظام آموزشي در كشور بايد يكپارچه شود و نبايد خدمات خارج از حوزه آموزش با بحث آموزش مختلط شود. در اكثر كشورهاي جهان يك دستگاه آموزش را ارائه مي دهد و نيروي انساني تربيت مي كند و دستگاه هاي ديگر با استفاده از اين نيروي تربيت شده ، خدمات را ارائه و از نيروي انساني حمايت مي كنند. اما در كشور ما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات درماني در مراكز مختلف درماني را توامان برعهده دارد.

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود:نيازهاي شديد مردم به خدمات بهداشتي و درماني و كمبود اعتبارات در اين بخش، بحث آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشكي را تحت الشعاع قرار داده است. روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كه عضو هيئت علمي دانشگاه ها نيز هستند با وجود مشكل اعتبارات و مسائلي چون بهداشت روستاها، خانه هاي بهداشت و مراكز درماني فرصت ناچيزي را براي پرداختن به بحث آموزش دارند. با توجه به اينكه بحث درماني يك مشكل اجتماعي است روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي مجبورند به اين بخش اهميت بيشتري بدهند و از آموزش غافل مي مانند.

وي تصريح كرد: براساس اين دو ديدگاه اگر دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم ملحق شود نتايج مثبتي هم در بخش آموزش و هم در بخش خدمات درماني و بهداشتي حاصل مي شود.

استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان افزود:درلايحه اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطلبي در مورد الحاق دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم وجود نداشت اما تني چند از نمايندگان مجلس ششم خواستار چنين امري شدند كه مورد موافقت اكثريت قرار نگرفت.

وي در پايان خاطر نشان كرد: بحث الحاق دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دستور كار مجلس هفتم قرار ندارد.