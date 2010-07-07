9 طرح عمرانی و خدمات شهری در قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این طرحها شامل مخزن بزرگ خلیج فارس با حجم آبگیری 12 هزار متر مکعب است که با یک میلیارد ریال اعتبار به منظور آبرسانی به اراضی جنگلکاری شمال و جنوب اتوبان قزوین به زنجان و اراضی پونک در مدت یک سال ساخته شده است.

همچنین چاه آب بلوار شهید باهنر با 400 میلیون ریال اعتبار با هدف آبرسانی به فضای سبز بخشی از شهرک مینودر و بلوار باهنر با ظرفیت آبدهی 20 لیتر بر ثانیه و عمق 150 متر، چمن کاری بلوار شهید باهعنر به مساحت شش هزار متر مربع و 120 میلیون ریال هزینه، تندیس علی اکبر دهخدا با 440 میلیون ریال هزینه، اجرای طرح پاکبان با یک میلیارد و 200 میلیون ریال، ایستگاه خدمات شهری بازار و مسجدالنبی با 198 میلیون ریال، سیستم آبرسانی بارانی با 450 میلیون ریال و افزایش پنج دستگاه ماشین آلات پرس و نظافت شهری مکانیزه با دو میلیارد و 270 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

آب نمای موزیکال میدان آزادی از دیگر طرحهای شهرداری قزوین بود که سه شنبه شب با حضور معاون عمرانی استانداری قزوین به بهره برداری رسید.

این طرح با هدف ایجاد نشاط و شادابی در فضای شهری با 700 میلیون ریال هزینه ساخته شده و با ریزش آب از بالا به پائین توسط دستگاههای نازل، حروف مورد نظر و اشکال زیبایی با برنامه ریزی انجام شده توسط ریزش آب تشکیل می شود و با پخش موزیک فضای فرح انگیزی را در محل ایجاد می کند.

هزینه شش میلیارد و 535 ریالی طرحهای یاد شده از محل اعتبارات شهرداری قزوین تامین و هزیه شده است.

در مراسم افتتاح طرحهای یاد شده شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری قزوین هم حضور داشتند.