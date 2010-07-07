اخبار کوتاه ورزشی از استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مسابقات که در سالن شمشیربازی مجموعه ورزشی 12 بهمن اردبیل برگزار شد، پس از برگزاری 56 دیدار، هاجر علوی با کسب برتری 15 بر 14 برابر دریا آردن نونهال 13 ساله فلوره استان، مقام قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ فلوره بانوان استان را بدست آورد.

در بازیهای مرحله نیمه نهایی این مسابقات، هاجر علوی توانست بود با کسب برتری 15 بر 13 برابر سونیا بی نظیر راهی فینال شود تا در این مسابقه دریا آردن نونهال 13 ساله فلوره استان و نفر یازدهم بزرگسالان کشور را شکست دهد.

دریا آردن نیز که با کسب برتری 15 بر 11 برابر سمیه شاهی مربی خود راهی فینال شده بود، در نهایت و در یک بازی نزدیک، نفس گیر و زیبا و در حالیکه تا پایان وقت دوم این دیدار با نتیجه 14 بر 13 از حریف خود جلو بود، در مقایل تجربه این شمشرباز قهرمانی این مسابقات را از دست داد.

سمیه شاهی و سونیا بی نظیر هم مشترکا سوم شدند. گفتنی است جوایز نقدی این مسابقات برای نفرات برتر طی مراسمی از سوی هیئت شمشیربازی استان پرداخت خواهد شد.

درخشش رزمی کاران اردبیلی در مسابقات کشوری

تیم منتخب ورزشهای رزمی استان اردبیل در رشته "ووینام" با کسب چهار مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری (انتخابی فستیوال جهانی) خوش درخشیدند.

در این مسابقات که به مدت دو روز در شهرستان انزلی برگزار شد، علی فرج زاده موفق شد با شکست تمامی حریفان خود و با اقتدار به مقام اول و مدال طلای این مسابقات دست یابد.

همچنین نویدگل مرادی با شکست در بازی فینال به نشان با ارزش نقره و اسماعیل فرهت و حسین پیراسته نیز با قرار گرفتن در مکان سوم به مدال برنز این مسابقات دست یافتند.

تقدیر از عضو تیم ملی والیبال دانش آموزی کشور

سینا حسین زاده عضو تیم ملی والیبال دانش آموزی کشور که در مسابقات جهانی چین به مقام اول دست یافته بود، مورد تقدیر قرار گرفت.

در مراسم استقبال این بازیکن ارزنده والیبال کشور، سرپرست تربیت بدنی و رئیس هئیت والیبال استان حضور داشتند و با اهدای پاداشی از طرف هئیت والیبال و همچنین جوایز ارزنده ایی از طرف تربیت بدنی استان این بازیکن را مورد تشویق قرار دادند.

توفیق کابلی سرپرست تربیت بدنی استان نیز در این مراسم از زحمات این قهرمان و هئیت والیبال استان تقدیر کرد و خواستار توجه و پرورش استعدادهای ورزشی استان و استمرار این موفقیتها در عرصه ورزش اردبیل شد.

اهدا جوایز برندگان همایش بزرگ پیاده روی روز سوم خرداد

طی مراسمی با حضور مدیر کل حوزه ورزش استاندار، فرماندار شهرستان اردبیل، سرپرست اداره کل تربیت بدنی، مسئولان و اقشار مختلف مردم، برگزار جوایز برندگان همایش بزرگ پیاده روی به مناسبت سوم خرداد اهدا شد.

پس از قرعه کشی سعید آخربین و لیلا حاجی زاده به عنوان نفرات اول و دوم برنده خودرو و معراج ظهیری و علیرضا زارع دوست به عنوان نفرات سوم و چهارم برنده موتور سیکلت شناخته شدند.

در پایان این مراسم سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان با اشاره به برگزاری مطلوب همایش بزرگ پیاده روی روز سوم خرداد، بر ضرورت گسترش و توسعه فرهنگ عمومی ورزشهای همگانی و برگزاری همایشهای مختلف و پیاده روی با خانواده در این استان تاکید کرد.