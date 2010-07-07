استقرار مربیان خارجی شنا در استانهای مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیرحسین آیت‌اللهی شامگاه سه شنبه در همایش افتتاح خانه شنای قزوین و مدارس شنای شهرستانهای تاکستان، بوئین‌زهرا و البرز که در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: تلاش می کنیم با استفاده از امکانات موجود کشور و برنامه ‌ریزی مناسب برای نوجوانان و جوانان رشته شنا را در سطح گسترده تری مطرح کنیم.

سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استعدادهای قزوین گفت: قزوین با توجه به استعداد ورزشی می تواند به قطب شنای کشور تبدیل شود و با امکانات خوبی که در کنار مدیریت ورزشی خود در این رشته ورزشی موفق عمل کند.

وی افزود: در کمتر استانی چنین فضای خوب و پرنشاطی در کنار هیئت شنا وجود دارد و دلیل آن نیز وجود افراد با تجربه، اساتید و پیشکسوتان و کسانی است که سالهای متمادی در ورزش تلاش کرده اند.

آیت اللهی با اشاره به اقدامات فدراسیون شنا در راستای توسعه و ترویج این رشته ورزشی تصریح کرد: با راه اندازی خانه‌ و مدارس شنا در کشور در فکر توسعه این رشته هستیم بطوری که در خرداد ماه مدارس سنندج، بانه، بیجار، سقز و مریوان، خانه شنای ایران و مدارس شنای چند شهر دیگر افتتاح شد و از 25 تا 30 خرداد ماه مدارس شنای والیبال دریایی از رامسر تا نوشهر شامل 10 مدرسه افتتاح شد.

سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در خرداد ماه خانه شنای کرمانشاه و مدارس شنا در پاوه، کنگاور، اسلام آباد غرب و گیلان غرب و در تیرماه خانه شنای کرمان و مدارس شنا در سیرجان، زرند، بافق و جیرفت افتتاح شد و امروز نیز شاهد افتتاح خانه شنا در قزوین و مدارس شنا در تاکستان، بوئین‌زهرا و البرز هستیم.

وی با اشاره به حضور مربیان خارجی در ایران تصریح کرد: 18 مربی خارجی وارد کشور شدند که مربیان تراز اول در دنیا هستند و در استان‌ها مستقر شدند به طوری که مربی اوکراینی در اردبیل، دو مربی در مشهد، یک مربی شیرجه جهان در اراک و بهترین مربی شنای اروپا نیز تا در 10 روز دیگر با ورود به ایران در قزوین مستقر می‌شود.



آیت‌اللهی با اشاره به تجهیز استخرها گفت: این استخرها از جمله استخر تاکستان به سکوی استارت و وسایل کمک آموزشی تجهیز شدند.

وی گفت: در خانه و مدارس شنا ساختار شنای مدارس توسط سرمربی تیم ملی شنای کرواسی، ساختار واترپلو توسط قهرمان جهان که هم‌اکنون مشاور فنی فدراسیون است و ساختار شیرجه توسط بهترین مربی شیرجه دنیا مشخص شده است.

وی تصریح کرد: کسب عنوان نائب قهرمانی کاپ آسیا در واترپلو، کسب نخستین مدال آسیایی شنا در آب‌های آزاد، کسب نخستین ورودی المپیک جوانان و شرکت در جام ‌جهانی شنا و شکسته شدن بیش از 30 رکورد ملی همه نشان‌دهنده قابلیت‌های شنای کشور است.



آیت‌اللهی تأکید کرد: سن قهرمانی شنا در آسیا و جهان بین 16 تا 18 سال است که در المپیک 2018 در برزیل و مسابقات قهرمانی شنای جهان و بازی‌های آسیایی بدون شک کاروان شنا، شیرجه و واترپلو کشورمان شگفتی‌ساز می‌شود و در بازی‌های آسیایی در واترپلو، شنا و شیرجه امیدواریم بتوانیم مدال کسب کنبم و حضور در فینال المپیک چشم‌انداز آینده ماست.

وی از اعزام تیم ملی شنای کشور با هشت شناگر به اردوی کرواسی خبر داد و گفت: تیم ملی شش ماه در بانکوک اتردو می زند و 70 شناگر دیگر هم از 21 تیر به مدت دو ماه در مشهد اردو دارند و از قزوین چند شناگر به اتفاق مربیان در این اردو شرکت می کنند.

محمد منجم مدیرکل تربیت‌بدنی استان قزوین نیز در این مراسم گفت: قزوین را به قطب شنای کشور تبدیل خواهیم کرد.

منجم تصریح کرد: استان قزوین با داشتن ورزشکاران مستعد و مربیان پر تلاش و دلسوز قابلیت آن را دارد که به قطب شنای کشور تبدیل شود که امیدواریم با حمایت مسئولان این امر محقق شود.