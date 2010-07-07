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۱۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

آیت اللهی خبر داد:

استقرار مربیان خارجی شنا در استانهای مختلف کشور

استقرار مربیان خارجی شنا در استانهای مختلف کشور

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران گفت: 18 مربی خارجی تراز اول دنیا در رشته های شنا، شیرجه و واترپلو با حضور در استانهای مختلف کشور به ارتقا این ورزش کمک خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امیرحسین آیت‌اللهی شامگاه سه شنبه در همایش افتتاح خانه شنای قزوین و مدارس شنای شهرستانهای تاکستان، بوئین‌زهرا و البرز که در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: تلاش می کنیم با استفاده از امکانات موجود کشور و برنامه ‌ریزی مناسب برای نوجوانان و جوانان رشته شنا را در سطح گسترده تری مطرح کنیم.
 
سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استعدادهای قزوین گفت: قزوین با توجه به استعداد ورزشی می تواند به قطب شنای کشور تبدیل شود و با امکانات خوبی که در کنار مدیریت ورزشی خود در این رشته ورزشی موفق عمل کند.
 
وی افزود: در کمتر استانی چنین فضای خوب و پرنشاطی در کنار هیئت شنا وجود دارد و دلیل آن نیز وجود افراد با تجربه، اساتید و پیشکسوتان و کسانی است که سالهای متمادی در ورزش تلاش کرده اند.
 
آیت اللهی با اشاره به اقدامات فدراسیون شنا در راستای توسعه و ترویج این رشته ورزشی تصریح کرد: با راه اندازی خانه‌ و مدارس شنا در کشور در فکر توسعه این رشته هستیم بطوری که در خرداد ماه مدارس سنندج، بانه، بیجار، سقز و مریوان، خانه شنای ایران و مدارس شنای چند شهر دیگر افتتاح شد و از 25 تا 30 خرداد ماه مدارس شنای والیبال دریایی از رامسر تا نوشهر شامل 10 مدرسه افتتاح شد.
 
سرپرست فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در خرداد ماه خانه شنای کرمانشاه و مدارس شنا در پاوه، کنگاور، اسلام آباد غرب و گیلان غرب و در تیرماه خانه شنای کرمان و مدارس شنا در سیرجان، زرند، بافق و جیرفت افتتاح شد و امروز نیز شاهد افتتاح خانه شنا در قزوین و مدارس شنا در تاکستان، بوئین‌زهرا و البرز هستیم.
 
وی با اشاره به حضور مربیان خارجی در ایران تصریح کرد: 18 مربی خارجی وارد کشور شدند که مربیان تراز اول در دنیا هستند و در استان‌ها مستقر شدند به طوری که مربی اوکراینی در اردبیل، دو مربی در مشهد، یک مربی شیرجه جهان در اراک و بهترین مربی شنای اروپا نیز تا در 10 روز دیگر با ورود به ایران در قزوین مستقر می‌شود.

 آیت‌اللهی با اشاره به تجهیز استخرها گفت: این استخرها از جمله استخر تاکستان به سکوی استارت و وسایل کمک آموزشی تجهیز شدند.
 
وی گفت: در خانه و مدارس شنا ساختار شنای مدارس توسط سرمربی تیم ملی شنای کرواسی، ساختار واترپلو توسط قهرمان جهان که هم‌اکنون مشاور فنی فدراسیون است و ساختار شیرجه توسط بهترین مربی شیرجه دنیا مشخص شده است.
 
وی تصریح کرد: کسب عنوان نائب قهرمانی کاپ آسیا در واترپلو، کسب نخستین مدال آسیایی شنا در آب‌های آزاد، کسب نخستین ورودی المپیک جوانان و شرکت در جام ‌جهانی شنا و شکسته شدن بیش از 30 رکورد ملی همه نشان‌دهنده قابلیت‌های شنای کشور است.

آیت‌اللهی تأکید کرد: سن قهرمانی شنا در آسیا و جهان بین 16 تا 18 سال است که در المپیک 2018 در برزیل و مسابقات قهرمانی شنای جهان و بازی‌های آسیایی بدون شک کاروان شنا، شیرجه و واترپلو کشورمان شگفتی‌ساز می‌شود و در بازی‌های آسیایی در واترپلو، شنا و شیرجه امیدواریم بتوانیم مدال کسب کنبم و حضور در فینال المپیک چشم‌انداز آینده ماست.
 
وی از اعزام تیم ملی شنای کشور با هشت شناگر به اردوی کرواسی خبر داد و گفت: تیم ملی شش ماه در بانکوک اتردو می زند و 70 شناگر دیگر هم از 21 تیر به مدت دو ماه در مشهد اردو دارند و از قزوین چند شناگر به اتفاق مربیان در این اردو شرکت می کنند.
 
محمد منجم مدیرکل تربیت‌بدنی استان قزوین نیز در این مراسم گفت: قزوین را به قطب شنای کشور تبدیل خواهیم کرد.
 
منجم تصریح کرد: استان قزوین با داشتن ورزشکاران مستعد و مربیان پر تلاش و دلسوز قابلیت آن را دارد که به  قطب شنای کشور تبدیل شود که امیدواریم با حمایت مسئولان این امر محقق شود.
کد مطلب 1113616

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