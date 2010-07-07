رنج تمام نشدنی حاشیه نشینان خطوط نفت/ بدعهدی نفتیها تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد، یک سال پیش بود که نگارش سرگذشت همنشینان رودخانه نفتی مجالی برای طرح مشکلات مردمی که در جوار طلای سیاه هر روز آرزوی قطره ای آب پاک و محصولی سالم می کردند، را فراهم کرد.

پرونده بدقولی شرکت نفتی ها تکمیل شد

خبرگزاری مهر در گزارشهای متعددی از وضعیت زندگی مردمی که آلودگی های نفتی موجب مشکلات زیادی برایشان شده بود سخن گفت تا در نهایت گوش شنوایی پیدا شود و با پیگیری های استاندار لرستان عملیات مجتمع آبرسانی کوثر پس از سالها رکود دوباره آغاز شود.

مردم روستای جلگه خلج و 11 روستای دیگر حاشیه خطوط نفت که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شاهد آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر را به جان خریدند تا بنابر بر وعده استاندار لرستان این پروژه در عید غدیر امسال به بهره برداری برسد.

پیگیری های سیدحسین صابری موجب شد تا عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر که تا سال گذشته به دلیل عدم وجود اعتبارات متوقف شده بود با اختصاص بخشی از اعتبارات ستاد حوادث و اعتبارات عمرانی آغاز و استمرار آن منوط به کمک وزارت نفت شود.

این در حالیست که وعده وزارت نفت با گذشت یک سال هنوز تحقق نیافته است تا بدعهدی نفتی ها در زمینه اختصاص سهم خود از اعتبارات تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر نیز به شمار دیگر بدقولیهای شرکت نفت برای رفع مشکلات مردم منطقه اضافه شود.

خبرنگار مهر برای آگاهی از آخرین روند وضعیت زندگی مردم حاشیه خطوط نفت شهرستان پلدختر به سراغ ساکنین جلگه خلج رفت تا آنها که دیگر از هر مصاحبه ای ناامید شده اند این بار از سر ناچاری سخن بگویند.

وقتی فریاد رسی وجود ندارد...

دهیار روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: در حال حاضر با توجه به آلودگی نفتی چاه منطقه و سفره های آب زیرزمینی آب آشامیدنی روستای جلگه خلج و 13 روستای دیگر منطقه به وسیله تانکر تامین می شود.

علی دریکوند افزود: این در حالیست که مردم و اهالی روستا باید ابتدا پول آب آشامیدنی خود را بپردازند تا موفق به دریافت آب آشامیدنی شوند و در غیر این صورت خبری از آب نیست.

وی با بیان اینکه مردم روستا در گرمای طاقت فرسا شهرستان پلدختر با مشکلات زیادی برای تامین آب آشامیدنی دست و پنجه نرم می کنند، یادآور شد: متاسفانه برای مردم و ساکنان این روستاها گویا فریاد رسی وجود ندارد.

پیمودن مسیر دو کیلومتری برای رسیدن به چشمه ای که دیگر آب ندارد!

یکی از اهالی روستای جلگه خلج شهرستان پلدختر نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه واقعا در هوای گرم تابستان کلافه شده ایم، ادامه داد: متاسفانه با وجود وعده های داده شده هنوز به لحاظ آب آشامیدنی و استحمام با مشکل مواجه هستیم.

وی با یادآوری اینکه گاهی توان پرداخت پول آب بها را ندارند، افزود: در صورتی که پول آب بها داده نشود آبی در اختیار مردم قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: با این اوصاف گاهی مجبور می شویم برای تهیه آب با چرخ دستی و با پیمودن مسافت دو کیلومتری به چشمه ای واقع در پیچ خطرناک بالای روستا برویم تا ظروف خود را با آب کم چشمه پر کنیم.

این ساکن روستای جلگه خلج رفتن فاصله یاد شده برای تامین آب را موجب مشکلات زیادی برای زنان روستایی عنوان کرد و خواستار رفع مشکلات از سوی مسئولان شد.

مشکل آب آشامیدنی روستای جلگه خلج، رنجی تمام نشدنی!

یکی دیگر از ساکنان روستای جلگه خلج از وضعیت آب آشامیدنی این منطقه به عنوان رنجی تمام نشدنی یاد کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به آلوده بودن منبع تامین آب روستا مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است.

وی از شیوع بیماریهای پوستی ناشی از استفاده از آب چاه آلوده به نفت گلایه کرد و ادامه داد: همین آب آلوده هم در طول شبانه روز تنها چند ساعت در لوله های روستا جاری است.

اهالی روستا همگی اظهار داشتند که قرار بوده مشکل آب روستا را آب و فاضلاب روستایی رفع کند ولی هنوز مشکل پابرجا است.

آنها یادآور شدند: مردم روستاهای حاشیه خطوط نفت از وعده های داده شده خسته شده اند و خواستار رفع مشکل هستند.

اظهارات قابل تامل مدیر عامل شرکت آبفار؛ قبل از ترکیدگی لوله نفت در جلگه خلج مشکلی نداشتیم

برای در میان گذاشتن گلایه های مردم با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفتگو می کنیم. علیرضا کاکاوند هم از وضعیت موجود شرمنده است و از کمبود اعتبارات و عدم تحقق شرکت نفتی ها گله مند است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی که پیش از این در سمت معاونت آب و فاضلاب شهری فعالیت می کرده است در مورد وضعیت آب روستاهای حاشیه خطوط نفت اظهارات قابل تاملی دارد.

کاکاوند با یادآوری اینکه ما پیش از ترکیدگی های مستمر خطوط انتقال در جلگه خلج هیچ مشکلی در زمینه آب آشامیدنی مردم نداشتیم، عنوان کرد: در حال حاضر مشکل به وجود آمده واقعا مشکل حادی است.

وی ادامه داد: پیش از این کار اجرای مجتمع آبرسانی کوثر را ما در دستور کار داشتیم که این مجتمع به منظور تامین آب بلندمدت 26 روستای منطقه در دست اجرا بود که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان افزود: تا زمانی که بحث ترکیدگی لوله نفت و آلودگی سفره های آب زیرزمینی منطقه و چاه روستا مطرح نشده بود اجرای مجتمع کوثر برای ما در اولویت اول نبود.

عدم همکاری شرکت نفت برای تامین سهم 3.5 میلیارد تومانی از پروژه مجتمع آبرسانی کوثر

کاکاوند با اشاره به ترکیدگی های مستمر لوله های نفت در منطقه، بیان داشت: با توجه به جلسات متعددی که در فرمانداری پلدختر برگزار شد مقرر شد که شرکت نفت در زمینه رفع مشکل آب آشامیدنی 11 روستای حاشیه خطوط نفت همکاری کند.

وی با بیان اینکه از روز اول دو گزینه برای رفع مشکلات مردم در نظر گرفته شد، بیان داشت: با توجه به اینکه اجرای مجتمع آبرسانی کوثر از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه تر بود در جلسات مشترک با شرکت نفت مصوب شد که اجرای این پروژه از سر گرفته شود و 11 روستای حاشیه خطوط نفت نیز به شمار روستاهای تحت پوشش این پروژه اضافه شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با بیان اینکه در جلسه مشترک یاد شده مقرر شد شرکت نفت نسبت به تامین اعتبار 3.5 میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه اقدام کند، یادآور شد: ما با توجه به قول شرکت نفت کار را از زمستان سال گذشته آغاز کرده ایم و تاکنون عملیات اجرایی این پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاکاوند با بیان اینکه کار در حال حاضر به علت مشکل مالی به کندی پیش می رود، بیان داشت: تاکنون استانداری لرستان 2.3 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه کمک کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما یک میلیارد تومان به پیمانکار بدهکار هستیم، خاطر نشان کرد: تاکنون برغم وعده های داده شده شرکت نفت هنوز یک ریال برای اجرای پروژه کمک نکرده است.

شرکت نفتی ها جواب تلفن ها و مکاتبات را نمی دهند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با گلایه از عدم همکاری شرکت نفت در این زمینه، ادامه داد: متاسفانه با مشکل مالی موجود پروژه در حال تعطیل شدن است.

کاکاوند در مورد پیگیری های انجام شده، عنوان کرد: متاسفانه شرکت نفتی ها جواب تلفن ها و مکاتبات ما را نمی دهند.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه مجتمع کوثر هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، یادآور شد: با وجود بدعهدی شرکت نفت ما مانده ایم و یک پروژه زخمی شده و مردم بی آب و بدقولی مسئولان...

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان نسبت به مشکلات مردم روستا در گرمای تابستان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: ما نگران این هستیم که استمرار وضعیت موجود موجب ایجاد مشکلات زیادی در منطقه شود.

اگر اعتبار تامین شود تا پایان سال مجتمع کوثر به بهره برداری می رسد

کاکاوند با یادآوری اینکه ما قول داده ایم که این پروژه را یک سال تمام کنیم، بیان داشت: در صورت تامین اعتبارات و تحقق وعده شرکت نفت این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه همه مصالح مورد نیاز پروژه خریداری شده است، یادآور شد: مشکل اصلی ما در حال حاضر بحث اعتبارات ریالی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه 10 کیلومتر از خط اصلی این پروژه لوله گذاری شده است، افزود: چون بدهکار هستیم بیش از این توان ادامه این پروژه را نداریم.

کاکاوند با تاکید بر اینکه احیا منابع و سفره های آب زیرزمینی منطقه به دلیل آلودگی های نفتی زمانبر است، از شرکت نفت خواست به وعده خود در زمینه تامین اعتبار یاد شده عمل کند.

به هر حال به نظر می رسد وضعیت ناراحت کننده اهالی روستا و سخنان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان خود گویای همه چیز است؛ پس نتیجه گیری در این زمینه را به افکار عمومی واگذار می کنیم تا مردم روستای جلگه خلج بازهم از سر ناچاری چشم انتظار تحقق وعده های شرکت نفتی ها باشند.