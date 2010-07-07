مراسم سوگواری شهادت امام کاظم (ع) در آستان حضرت عبدالعظیم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در شهرری، در شب سالگرد شهادت امام موسی کاظم (ع)، مراسم عزاداری با مرثیه سرایی اصغر فراهانی در شامگاه چهارشنبه 16 تیرماه و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مصلای بزرگ برگزار می شود.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر (ع)، پنجشنبه 17 تیرماه، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، با ذکر مصیبت توسط آقای سید علی رضوی، در مصلای بزرگ ری اقامه عزا می کند.

حضرت امام موسی بن جعفر (ع)، فرزند حضرت امام جعفر صادق (ع)، در هفتم ماه صفر سال 128 هجری قمری در ابوا (منطقه‏ای در میان مکه و مدینه) به دنیا آمدند.

امام موسی کاظم (ع) با شهادت پدر بزرگوارشان، در شوال سال 148 هجری قمری و همزمان با خلافت منصور عباسی به امامت رسیدند.

وی که نقش بسیار ویژه ای در گسترش فرهنگ و معارف اسلامی داشته اند، چندین بار توسط خلفای عباسی دستگیر و زندانی شدند و سرانجام در دوران خلافت هارون الرشید در 25 رجب سال 183 هجری قمری و در سن ۵۵ سالگی، در زندان سندی ا‌بن شاهک به فرمان هارون الرشید توسط زهر به شهادت رسیدند.

آرامگاه حضرت امام موسی کاظم (ع) در شهر کاظمین عراق، زیارتگاه اولیای خدا و عاشقان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) است.